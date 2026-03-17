FT: Вена стала главной платформой радиоэлектронной разведки России на Западе

Российские дипломатические объекты в Вене превратились в крупнейшую платформу радиоэлектронной разведки Кремля на Западе, сообщает Financial Times. Западные спецслужбы и эксперты установили, что спутниковые тарелки на крышах российских представительств в австрийской столице направлены не в сторону Москвы, на восток, а на запад, и активно используются для перехвата правительственных и военных коммуникаций стран НАТО, а также сигналов в регионах Ближнего Востока и Африки.

Ключевым объектом служит так называемый «Руссенсити» — 9-гектарный комплекс на восточном берегу Дуная с многоэтажным зданием Постоянного представительства России при ООН в центре. Венские инженеры-энтузиасты из группы NomenNescio на протяжении двух лет фотографировали крыши комплекса с высоким разрешением и установили, что большинство тарелок ориентированы на четыре геостационарных спутника — Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES5 и Rascom QAF1, обеспечивающих связь между Африкой и Европой. Перед приемниками установлены специальные насадки, позволяющие «прощупывать» сигналы в значительно более широком диапазоне, чем стандартное оборудование.

Австрийская служба внутренней разведки DSN предупредила, что технические возможности и гибкая настройка российских станций SIGINT в Вене представляют значительный риск для контрразведки. Западные официальные лица зафиксировали установку нескольких новых тарелок за последние два года и обратили внимание на их частую перенастройку — признак активной работы по множеству источников. Накануне Мюнхенской конференции по безопасности одна из крупнейших тарелок была переориентирована и вернулась в исходное положение на следующий день после завершения форума.

Отмечается, что Вена привлекательна для российской разведки сразу по нескольким причинам. Нейтральная Австрия не высылала массово российских дипломатов после 2022 года, в отличие от большинства европейских стран, и сейчас в городе работает около 500 российских дипломатических сотрудников — до трети из них, по оценкам австрийских спецслужб, являются шпионами под прикрытием. Вдобавок в австрийском законодательстве шпионаж криминализирован лишь в том случае, если направлен против самой Австрии. Комплекс «Руссенсити» был построен еще в 1983 году по приказу главы КГБ Юрия Андропова и изначально проектировался для задач разведки, отметил в интервью FT историк Томас Риглер.

Как пишет издание, принимать контрмеры Вена не спешит. Несмотря на то что DSN передала правительству список лиц, которых считает операторами российских разведывательных станций, власти опасаются провоцировать Москву высылкой дипломатов. Попытки трех оппозиционных партий криминализировать шпионаж против иностранных государств дважды были заблокированы правительством. Австрия с 2022 года выслала лишь шестерых российских дипломатов — по сравнению с суммарно около 700 высланных по всей Европе. По словам одного из австрийских чиновников в сфере безопасности, страна все же делится разведывательной информацией с союзниками, но иногда, добавил он, «лучше наблюдать, чем действовать».

The Insider ранее публиковал расследование о том, как российское посольство в Вене превратилось в центр шпионажа: под крышей особняка на Райзнерштрассе работают десятки людей с дипломатическими паспортами из СВР, ГРУ и ФСБ, а сам комплекс используется в том числе для координации операций в других странах Европы. В октябре 2025 года были установлены личности «журналистов-подкрышников», прибывших в Австрию после высылки из Германии сотрудников российского консульства в Мюнхене.

