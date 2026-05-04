Алиев выступил по видеосвязи на саммите Европейского политсообщества в Ереване, использовав эту площадку для нападок на Европарламент

Глава Азербайджана выступил по видеосвязи перед участниками VIII саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване. Трансляцию мероприятия ведет госагентство Armenpress.

Алиев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с проведением саммита и добавил: «Мы живем в мире всего девять месяцев, и мы учимся жить в мире». Он также упомянул, что Баку начал поставлять нефтепродукты и снял действовавший с 1990-х годов запрет на транзит через свою территорию грузов, предназначенных для Армении.

В то же время Алиев использовал предоставленную ему платформу для нападок на Европарламент:

«Теперь о Европейском парламенте: это собрание, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года по 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Представьте себе, 14 резолюций за пять лет — это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, непосредственно перед саммитом. Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь».

Президент Европарламента Роберта Метсола, которая присутствует на саммите в Ереване, ответила на выступление Алиева:

«Европейский парламент — это демократический орган с прямым голосованием представителей, чьи резолюции принимаются большинством голосов. Результаты этого, возможно, создают неудобства для многих, но мы никогда не изменим наши методы работы и позиции, которые мы принимаем».

30 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой выражал поддержку арцахским армянам — в частности, их праву на безопасное возвращение в Нагорный Карабах, откуда все армянское население было изгнано азербайджанской армией в сентябре 2023 года. Также резолюция призывает «привлечь к ответственности лиц, ответственных за уничтожение армянского культурного и религиозного наследия». На следующий день парламент Азербайджана заявил, что полностью останавливает сотрудничество с Европарламентом.