Армянская НКО сообщила, что Азербайджан разрушил кафедральный собор в Степанакерте

Власти Азербайджана разрушили кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии в Степанакерте. Об этом 21 апреля сообщила общественная организация Artsakh Tourism & Culture Development Agency, которая занимается мониторингом состояния армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе (Арцахе).

«Это не просто снос церкви. Это продолжение той же политики, которая привела к геноциду армян столетие назад. Сегодня это проявляется в новых формах — как культурный геноцид и спланированный процесс уничтожения, целью которого является окончательное искоренение армянской исторической памяти, культуры и духовного присутствия в Арцахе. Разрушаются не только здания, но и идентичность народа, прошлое и право на будущее», — говорится в заявлении.

Его авторы также призывают власти Армении «публично осудить политику уничтожения культурного наследия в Арцахе и предпринять дипломатические шаги для обсуждения этого вопроса на международных площадках».

Бывший министр культуры и туризма непризнанной Нагорно-Карабахской республики Сергей Шахвердян уточнил, что свидетельства уничтожения храма были обнаружены в ходе «мониторинга азербайджанского сегмента соцсетей». Журналист Марут Ванян, уроженец Нагорного Карабаха, опубликовал в Twitter фото, свидельствующее о том, что церкви больше нет.