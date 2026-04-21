Армянская НКО сообщила, что Азербайджан разрушил кафедральный собор в Степанакерте

Собой Святого Покрова Девы Марии, Степанакерт. Фото: Wikipedia

Власти Азербайджана разрушили кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии в Степанакерте. Об этом 21 апреля сообщила общественная организация Artsakh Tourism & Culture Development Agency, которая занимается мониторингом состояния армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе (Арцахе).

«Это не просто снос церкви. Это продолжение той же политики, которая привела к геноциду армян столетие назад. Сегодня это проявляется в новых формах — как культурный геноцид и спланированный процесс уничтожения, целью которого является окончательное искоренение армянской исторической памяти, культуры и духовного присутствия в Арцахе. Разрушаются не только здания, но и идентичность народа, прошлое и право на будущее», — говорится в заявлении.

Его авторы также призывают власти Армении «публично осудить политику уничтожения культурного наследия в Арцахе и предпринять дипломатические шаги для обсуждения этого вопроса на международных площадках».

Бывший министр культуры и туризма непризнанной Нагорно-Карабахской республики Сергей Шахвердян уточнил, что свидетельства уничтожения храма были обнаружены в ходе «мониторинга азербайджанского сегмента соцсетей». Журналист Марут Ванян, уроженец Нагорного Карабаха, опубликовал в Twitter фото, свидельствующее о том, что церкви больше нет.

Иллюстрация к материалу

Строительство храма Девы Марии было завершено в 2019 году. Во время войны в 2020 году он служил населению Степанакерта убежищем во время азербайджанских бомбардировок.

Ранее в апреле мониторинговая группа Artsakh Monument Watch сообщила об уничтожении церкви Св. Акопа (Якова) в Степанакерте. 

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

