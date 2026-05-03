Власти Туапсе, где выпал «нефтяной» дождь, пообещали открыть пострадавший пляж к 1 июня. «Очистить берег к этой дате нереально» — эколог

The Insider
Фото: Борис Морозов / РИА «Новости»

Пляж в Туапсе, пострадавший от разлива нефтепродуктов, очистят к 1 июня, объявил глава муниципального округа Сергей Бойко. Он утверждает, что город будет готов принять туристов в курортный сезон:

«Конечно, сезон будет. У нас береговая линия нашего округа — порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться».

По словам чиновника, в Туапсе не зафиксировали аномального всплеска обращений к медикам, а якобы ложную информацию о ситуации в городе распространяют «западные телекомпании и блогеры».

Фото: соцсети

Позавчера, 1 мая, беспилотники в четвертый раз атаковали морской терминал в Туапсе. На месте вновь вспыхнул пожар. Накануне оперативный штаб Краснодарского края отчитался о том, что его потушили. Спустя несколько часов после возгорания пожарные собрали более 13 тысяч кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Вчера, 2 мая, Сергей Бойко отчитался о вывозе 95% нефтепродуктов. 

Сбор нефтепродуктов на побережье Туапсе, 1 мая 2026 года.

Фото: Борис Морозов / РИА «Новости»

Сбор нефтепродуктов на побережье Туапсе, 1 мая 2026 года.
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе.
Сбор нефтепродуктов на побережье Туапсе, 1 мая 2026 года.

Сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк, с которым поговорил The Insider, полагает, что очистить берег к июню невозможно:

«Какую-то небольшую часть, чтобы показать по телевизору, возможно, но не всю береговую линию. Но, даже если что-то там успеют очистить, в море осталось большое количество нефтепродуктов, которые оседают на дно и будут вымываться штормами — загрязнять берег по кругу снова и снова. Властям необходимо убедить россиян, что туда можно летом ехать, чтобы заработать деньги».

В первый раз беспилотники ударили по морскому терминалу 16 апреля, через четыре дня последовала вторая атака, еще через восемь — третья.

В результате налетов и последовавших пожаров в городе прошел «нефтяной» дождь. Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. При этом глава ведомства Анна Попова утверждала, что рисков для здоровья жителей Туапсе нет.

Специалисты предупреждают, что продукты горения могут представлять серьезную угрозу для здоровья. При таких пожарах в воздухе образуются токсичные и канцерогенные вещества, в том числе бензол, который относится к первому классу опасности и способен провоцировать онкологические заболевания. Особенно уязвимы люди с хроническими болезнями дыхательной системы.

