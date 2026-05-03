Власти Туапсе, где выпал «нефтяной» дождь, пообещали открыть пострадавший пляж к 1 июня. «Очистить берег к этой дате нереально» — эколог

Сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк, с которым поговорил The Insider, полагает, что очистить берег к июню невозможно:

«Какую-то небольшую часть, чтобы показать по телевизору, возможно, но не всю береговую линию. Но, даже если что-то там успеют очистить, в море осталось большое количество нефтепродуктов, которые оседают на дно и будут вымываться штормами — загрязнять берег по кругу снова и снова. Властям необходимо убедить россиян, что туда можно летом ехать, чтобы заработать деньги».

В первый раз беспилотники ударили по морскому терминалу 16 апреля, через четыре дня последовала вторая атака, еще через восемь — третья.

В результате налетов и последовавших пожаров в городе прошел «нефтяной» дождь. Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. При этом глава ведомства Анна Попова утверждала, что рисков для здоровья жителей Туапсе нет.

Специалисты предупреждают, что продукты горения могут представлять серьезную угрозу для здоровья. При таких пожарах в воздухе образуются токсичные и канцерогенные вещества, в том числе бензол, который относится к первому классу опасности и способен провоцировать онкологические заболевания. Особенно уязвимы люди с хроническими болезнями дыхательной системы.