Зеленский ввел санкции против экс-главы Офиса президента и своего бывшего советника Андрея Богдана

Фото: Андрей Богдан (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Андрей Богдан (слева) и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы Офиса президента и своего экс-советника Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. 

Под персональные санкции попали 5 человек. В посвященном указу пресс-релизе уточняется, что их «действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины». 

Андрей Богдан был советником Зеленского по юридическим вопросам во время его предвыборной кампании. После избрания на пост президента в 2019-м нынешний украинский лидер назначил его главой президентской администрации. На этой должности он проработал недолго — спустя меньше чем через год Зеленский уволил его и назначил на его место Андрея Ермака. 

Богдан — юрист по образованию — также известен как адвокат олигарха Игоря Коломойского: украинские власти обвиняют его в выводе более полумиллиарда гривен (более $13,5 млн) за границу через подконтрольный ему «Приватбанк». В 2020 году Зеленский рассказывал «Украинской правде», что думал сделать из Андрея Богдана генерального прокурора, но заметил, что его «власть портит, делает конфликтным» и принял решение уволить его. 

Под украинские санкции также попали бизнесмен и соратник Виктора Медведчука Богдан Пукиш. Его украинские власти называют ключевым менеджером подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций.

