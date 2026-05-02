В Подмосковье арестовали австрийца, который занимался рекультивацией мусорного полигона «Кучино». Он обвинял власти региона в нарушениях

Следственные органы Московской области предъявили директору компании «Экоком», гражданину Австрии Оливеру Кайзеру обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при работах на закрытом мусорном полигоне «Кучино». Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, бизнесмен с осени прошлого года находится в СИЗО.

«По версии следствия, гражданин Австрийской Республики Кайзер Маг Юр Бакалавр Фил Оливер Паскаль, являясь руководителем коммерческой организации, с 2018 по 2020 год нарушил условия госконтракта при выполнении работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов „Кучино“ на территории городского округа Балашиха», — рассказал собеседник агентства.

О первом уголовном деле против Кайзера, который на протяжении 15 лет занимался в России рекультивацией мусорных полигонов, стало известно в начале 2021 года. Австрийца обвинили в незаконном предпринимательстве. В том же году было возбуждено второе дело — об уклонении ООО «Экоком» от уплаты налогов; в 2024 году дело по аналогичной статье завели против самого Кайзера, оно было закрыто за истечением срока давности.

Все это время бизнесмен оставался на свободе, но осенью 2025 года его арестовали, обвинив в мошенничестве. Как утверждает следствие, Кайзер при исполнении госконтракта поставил некачественное оборудование — две блочных электростанции с двигателями, которые уже были в употреблении. Стоимость выполненных работ и установленного оборудования существенно превышала рыночную, говорится в материалах дела.

Полигон «Кучино» был закрыт в 2017 году по указанию Владимира Путина после жалоб местных жителей. На ликвидацию свалки из федерального бюджета выделили 1,6 млрд рублей. В 2018 году Кайзер обвинил подмосковные власти в том, что они приняли непригодный к реализации проект, разработанный ЗАО «Спецэкология», заплатив за него 44 млн рублей.

В июле 2021 года глава Балашихи Сергей Юров заявил, что «Кучино» полностью рекультивирован. Но, как писал The Insider со ссылкой на местных жителей, у полигона по-прежнему ощущался запах свалочного газа. Муниципальный депутат Дмитрий Шувалов рассказывал, что «формально работы по рекультивации выполнены», но полигон остается ядовитым, а фильтрат с него замечают в местных реках.