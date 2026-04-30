ЕС заморозил финансирование Сербии из-за отсутствия прогресса в деле реформы судебной системы

The Insider
Фото: Танјуг

Фото: Танјуг

ЕС приостановил все выплаты Сербии по плану развития из-за отсутствия прогресса в реформировании судебной системы. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос на конференции во Фрибурге:

«На данный момент мы приостановили все выплаты по плану развития, поскольку снова наблюдается откат [реформ] в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС».

Кос также подчеркнула, что страна-кандидат обязана полностью разделять ценности ЕС и не может одновременно ориентироваться на противоположные полюса.

20 апреля сообщалось, что Сербия рискует лишиться около €1,5 млрд европейского финансирования, если не остановит деградацию демократических институтов. Ранее, 10 апреля, издание Politico написало, что Брюссель рассматривает возможность заморозки этой суммы в связи с системным откатом от реформ и сближением Белграда с Москвой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал требования ЕС попыткой «антагонизировать» Сербию с Россией и фактическим условием разрыва двусторонних отношений.

Президент Сербии Александр Вучич декларирует евроинтеграционный курс страны, однако отказывается присоединяться к санкциям в отношении России. В сентябре прошлого года он заявил на встрече с Путиным в Пекине, что Белград останется единственной европейской страной без санкций против России. С 2000 года ЕС выделил Сербии более €7 млрд грантами и инвестициями. Спорные €1,5 млрд входят в пакет помощи Западным Балканам на €6 млрд, запущенный в 2023 году. По информации источников Politico, разморозка выплат возможна лишь после выполнения Венецианских рекомендаций.

