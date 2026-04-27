Племянник Кадырова Якуб Закриев, возглавивший отобранную у владельцев компанию «Данон Россия», получил гражданство Сербии

Якуб Закриев. Фото: ТАСС

Племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, работавший в правительстве Чечни, получил гражданство Сербии, сообщает сербское издание Nedeljnik со ссылкой на приказ, подписанный премьер-министром Джуро Мацутом. Согласно документу, паспорт выдали с формулировкой «в интересах Республики Сербия».

Якуб Закриев — сын одной из сестер Кадырова, в прошлом занимал должности мэра Грозного и министра сельского хозяйства Чечни. В июле 2023 года его назначили гендиректором «Данон Россия» — сразу после того, как указом Владимира Путина компанию отобрали у французской Danone. В 2025 году Закриев также стал президентом футбольного клуба «Ахмат».

В настоящее время компания, отобранная у Danone и переименованная в  «Логику молока», официально принадлежит чеченскому бизнесмену Руслану Алисултанову, который в прошлом был замминистра сельского хозяйства Чечни и заммэра Грозного. Этот человек получил гражданство Сербии (в марте 2024 года) вместе с другими приближенными Рамзана Кадырова, а также сотрудниками «Ростеха» и представителями организаций, работавших на оккупированных украинских территориях. Об этом рассказывалось в совместном расследовании «Важных историй» и сербской сети по расследованию преступности и коррупции KRIK.

Балканский политолог Александар Джокич в беседе с The Insider отметил, что сербские власти выдают паспорта представителям путинской элиты в ущерб обычным россиянам, живущим в этой стране.

«Это целый тренд: сербские власти дают гражданство российской политической и экономической элите, чтобы у них был доступ в Европу без визы. С другой стороны, не дают гражданство российским эмигрантам, чтобы не выдать слишком много паспортов, за что их критиковала бы Еврокомиссия».

В ноябре 2025 года Еврокомиссия выпустила доклад, в котором говорилось, что выдача сербских паспортов россиянам «создает потенциальные риски для безопасности ЕС», поскольку те как граждане Сербии получают право на безвизовый въезд в Евросоюз.

