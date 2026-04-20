Сербия потеряет €1,5 млрд европейского финансирования, если не продемонстрирует демократические реформы — Еврокомиссия

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Сербия рискует лишиться около €1,5 млрд европейского финансирования, если не остановит «откат от демократии». Об этом в понедельник заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая перед депутатами Европарламента, сообщает Associated Press. По ее словам, Еврокомиссия «оценивает, соответствует ли страна условиям для выплат в рамках финансовых инструментов ЕС».

Поводом для ужесточения риторики стали в том числе местные выборы в 10 сербских муниципалитетах, прошедшие в прошлом месяце. Международные наблюдатели зафиксировали на них насилие и нарушения. Кос перечислила претензии Брюсселя: законы, подрывающие независимость судебной системы, подавление протестующих и систематическое вмешательство в работу независимых СМИ.

Сербия как страна — кандидат на вступление в ЕС получает финансирование из специального фонда поддержки реформ в странах, стремящихся вступить в союз. По словам Кос, Белград уже получил €110 млн, однако «около €1,5 млрд остаются под вопросом». Брюссель ожидает от Белграда приведения судебного законодательства в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и восстановления независимости СМИ.

Как отмечается, президент Сербии Александр Вучич декларирует курс на евроинтеграцию, однако поддерживает тесные связи с Москвой. Год назад, несмотря на предупреждения Еврокомиссии, он принял участие в параде в честь Дня Победы в Москве вместе с Владимиром Путиным. Сербия также до сих пор не ввела санкции против России.

Дополнительное давление на Белград оказывают и эксперты Венецианской комиссии — органа Совета Европы по вопросам конституционного права. В прошлом месяце эксперты Венецианской комиссии посетили Сербию для переговоров с политиками и представителями судебной власти. В ближайшие недели комиссия должна представить заключение по итогам визита. «Сербия должна выполнить взятые на себя обязательства», — резюмировала Кос.

