«Вице-президента СССР» оштрафовали из-за обращения в СК — в нем усмотрели пропаганду запрещенного движения «граждан СССР»

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал Валерия Рыжова, которого сторонники движения «граждан СССР» называют «вице-президентом СССР», по статье о пропаганде экстремистской организации. Поводом стало его обращение в Следственный комитет, на постановление суда обратила внимание SOTAvision. Размер штрафа в обезличенной копии решения не указан.

Согласно постановлению, 28 января 2026 года Рыжов направил обращение в СК. К нему были приложены справки, подготовленные от имени «врио генерального прокурора СССР». Суд решил, что в этих документах есть признаки пропаганды деятельности «Союза славянских сил Руси» — он же «Союз Советских Социалистических Республик», или «СССР». В 2019 году эту организацию признали экстремистской и запретили в России.

Сам Рыжов в суде вину не признал. Он заявил, что не занимался пропагандой, а обращался в Следственный комитет для защиты своих прав, поскольку не согласен с постановлением Бутырского районного суда Москвы. Защитница Рыжова также просила прекратить дело, утверждая, что в обращении нет «никакой экстремистской направленности», а при рассмотрении дела была нарушена территориальная подсудность — вероятно, имеется в виду позиция «граждан СССР», что на них не распространяется юрисдикция РФ.

Бутырский суд в июле 2024 года направил Рыжова на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа по делу об организации деятельности экстремистской организации. В сентябре 2025 года Мосгорсуд оставил это решение в силе, а 12 марта 2026 года его утвердил Второй кассационный суд, сообщал исследовательский центр «Сова».

По данным «Совы», Рыжов был главным идеологом структуры Сергея Тараскина — движения «СССР», также известного как «Союз славянских сил Руси». При Тараскине Рыжов занимал пост «врио премьер-министра СССР», а после ареста Тараскина стал «врио президента». В публикациях на странице Александра Цопова во «ВКонтакте» после решения суда Рыжова уже называли «вице-президентом СССР».

Основателя движения Сергея Тараскина в 2022 году приговорили к 8 годам колонии по делу о создании экстремистской организации. До этого он работал зубным врачом в Зеленограде, но после конфликта из-за аренды своей клиники в 2010 году объявил себя «врио президента СССР».

Движение «граждан СССР» объединяет сторонников конспирологической теории о том, что Советский Союз якобы продолжает существовать де-юре, а российские власти и законы не имеют юридической силы. В 2022 году Минюст внес «Граждан СССР» в список экстремистских организаций.



24 апреля московский суд отправил в СИЗО бывшего следователя КГБ Александра Цопова, который внутри структуры «граждан СССР» называл себя «генеральным прокурором СССР» и выступал защитником Рыжова. Его обвиняют по статьям о публичных призывах в интернете к терроризму и участии в деятельности экстремистской организации. Прокурор просил избрать Цопову более мягкую меру пресечения — домашний арест, но суд арестовал его до 21 июня 2026 года.