Бывшего следователя КГБ и «генерального прокурора СССР» Цопова отправили в СИЗО по делу об участии в организации «граждан СССР»

Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, чьи фамилия и инициалы совпадают с данными 71-летнего сторонника движения «граждан СССР» и бывшего следователя КГБ Александра Цопова. Об этом сообщается на сайте московских судов, на решение обратила внимание «Медиазона».

Согласно постановлению суда, Цопов обвиняется по статьям о публичных призывах к терроризму в интернете и участии в деятельности экстремистской организации. Уголовное дело было возбуждено 21 апреля, а 23 апреля его задержали. На следующий день Цопову предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста на 1 месяц 29 суток — до 21 июня 2026 года .

В постановлении суда говорится, что обвиняемый — пенсионер, ранее не судим. Следствие настаивало на аресте, указывая, что он может скрыться, продолжить преступную деятельность или повлиять на свидетелей.

Прокурор, напротив, счел эти доводы недостаточными и просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. С аналогичной позицией выступила защита, ссылаясь в том числе на необходимость для Цопова выполнять обязанности защитника по другим уголовным делам. Несмотря на это, суд отправил его в СИЗО.

Как отмечает «Медиазона», у арестованного совпадают фамилия и инициалы с Александром Цоповым, который представлял в судах интересы сторонников «граждан СССР». Его страница «ВКонтакте» не обновлялась несколько дней. Кроме того, ранее он сам фигурировал в конфликтах с приставами и уголовных делах, связанных с его деятельностью в качестве защитника.

Внутри структуры «граждан СССР» Цопов называл себя «генеральным прокурором СССР». Это движение представляет собой неформальное объединение сторонников теории о том, что Советский Союз якобы продолжает существовать де-юре, а потому они отказываются признавать российские власти и законы. В 2022 году Минюст признал «граждан СССР» экстремистской организацией.

При этом Цопов продолжал вести публичную активность. Так, 27 марта 2026 года он от имени «прокуратуры СССР» выдал «почетную грамоту» заместителю председателя Следственного комитета России Александру Федорову в связи с его 70-летием, назвав его «одним из лучших юристов нашей Великой Родины» и выразив надежду на «возвращение на родной берег из затянувшегося длительного плавания».