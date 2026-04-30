Великобритания объявила о создании альянса «северных флотов» для противодействия российской угрозе

The Insider
Гвин Дженкинс. Фото: Минобороны Великобритании

Великобритания создаст альянс «северных флотов» для укрепления обороны на северо-западе Европы и в Арктике. Как пишет The Times, об этом заявил главком британских ВМС Гвин Дженкинс, выступая с речью в Королевском объединенном институте оборонных исследований:

«Перевооружение и повышение боеготовности страны стали абсолютной необходимостью. Просто поддерживать статус-кво боеспособности недостаточно. Мы находимся на переломном этапе».

По словам Дженкинса, объединенные военно-морские силы Великобритании и союзников смогут совместно использовать ресурсы: оборудование, детали, боеприпасы, личный состав, а также общие логистические и цифровые сети. Командование союзными флотами будет осуществляться из Лондона.

Новый альянс планируется создать на основе Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), в которые, помимо британцев, входят военные Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Новый альянс, по плану, будет в полной боеготовности к 2029 году. По словам Дженкинса, партнерство между странами Северной Европы «должно углубиться и развиваться… если мы хотим создать коллективную боевую мощь, необходимую для обеспечения сдерживания вдоль нашей открытой морской границы с Россией».

В конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что разрешил британским военным задерживать суда российского «теневого флота», однако с тех пор не произошло ни одного такого задержания. По подсчетам Reuters, за прошедший месяц через британские воды прошли как минимум 98 судов, находящихся под санкциями Великобритании, — примерно столько же, сколько и в предыдущие месяцы.

Статьи по теме

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  3. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  4. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

