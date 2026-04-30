После начала войны с коалицией Израиля и США иранские власти казнили по меньшей мере 21 человека по обвинениям, связанным с нарушениями национальной безопасности. Еще более 4 тысяч человек были арестованы по всей стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Он уточняет, что по меньшей мере девять человек были казнены в связи с протестами, которые прошли в стране в январе.

Еще десятерых приговорили к высшей мере наказания за предполагаемое членство в оппозиционных группах, двоих — по обвинению в шпионаже.

На прошлой неделе правозащитная организация Iran Human Rights сообщала, что с конца февраля в стране были задержаны по меньшей мере 3646 человек. Почти 800 из них — после режима прекращения огня, объявленного в начале этого месяца.

Тюрк не уточняет точное число арестованных — агентство Reuters пишет лишь, что их более 4 тысяч. По его словам, большинство из них были насильственно похищены и подвергнуты пыткам. Наиболее уязвимыми оказались представители этнических и религиозных меньшинств.

Масштабными задержаниями сопровождались также массовые антиправительственные протесты, которые начались по всему Ирану в конце декабря и продолжались около месяца. Выступления жестоко подавлялись властями. Хотя точное число задержанных и погибших неизвестно, речь может идти о тысячах убитых: например, два высокопоставленных представителя Минздрава Ирана говорили журналу TIME, что только за 8 и 9 января на улицах страны могли быть убиты до 30 тысяч человек.