В Иране возобновились протесты. Акции прошли в нескольких вузах страны

В Иране, где недавно были жестоко подавлены антиправительственные выступления, в субботу, 21 февраля, началась новая волна протестов. Как сообщает Би-би-си, акции прошли в нескольких университетах Тегерана и других городов.

Журналисты верифицировали кадры, на которых запечатлена демонстрация студентов на территории кампуса тегеранского Технологического университета имени Шарифа. На видео видны сотни людей, они несут иранские флаги и скандируют «Смерть диктатору!». Помешать акции пытается группа людей, поддерживающая правительство, начинаются стычки.

