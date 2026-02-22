В Иране возобновились протесты. Акции прошли в нескольких вузах страны

Акция протеста в Технологическом университете имени Шарифа, Тегеран. Скриншот видео из социальных сетей
В Иране, где недавно были жестоко подавлены антиправительственные выступления, в субботу, 21 февраля, началась новая волна протестов. Как сообщает Би-би-си, акции прошли в нескольких университетах Тегерана и других городов.
Журналисты верифицировали кадры, на которых запечатлена демонстрация студентов на территории кампуса тегеранского Технологического университета имени Шарифа. На видео видны сотни людей, они несут иранские флаги и скандируют «Смерть диктатору!». Помешать акции пытается группа людей, поддерживающая правительство, начинаются стычки.
Журналисты Би-би-си также подтвердили информацию о сидячей забастовке в тегеранском Университете имени Шахида Бехешти и акции в еще одном столичном вузе — Технологическом университете имени Амира Кабира. Студенческая акция протеста прошла также во втором по величине городе Ирана Мешхед. Протестующие скандировали «Свобода!» и «Студенты, кричите, кричите о своих правах!».
Массовые антиправительственные протесты начались по всему Ирану в конце декабря и продолжались около месяца. Выступления жестоко подавлялись властями. Точное число погибших неизвестно, но речь идет о тысячах людей. Так, два высокопоставленных представителя Минздрава Ирана рассказали журналу TIME, что только за 8 и 9 января на улицах страны могли быть убиты до 30 тысяч человек.