После блокировок на Twitch YouTube и Google должны отреагировать на рекламу «Алабуги» — украинские власти

Украинские власти и представители киберспортивного сообщества обратили внимание на YouTube и Google, призвав их ужесточить модерацию контента, связанного с российской особой экономической зоной «Алабуга» и колледжем «Алабуга Политех», которые находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Поводом стал киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, прошедший 25 апреля в «Алабуга Политехе». Мероприятие транслировалось на Twitch с участием популярных стримеров и сопровождалось рекламными интеграциями с прямыми ссылками на обучение и работу в центре. Этот учебный центр привлекает студентов, в том числе несовершеннолетних, к производству ударных беспилотников типа «Шахед».

Как отмечает Министерство молодежи и спорта Украины, под видом киберспортивного контента фактически происходит вербовка молодежи в структуры, связанные с военно-промышленным комплексом. После волны жалоб Twitch заблокировал ряд аккаунтов, участвовавших в трансляциях и продвижении турнира. Украинское киберспортивное сообщество поблагодарило платформу за реакцию и соблюдение санкционной политики.

При этом YouTube и Google продолжают размещать и не удаляют подобные рекламные интеграции. Речь идет о роликах с многомиллионной аудиторией, где демонстрируется деятельность «Алабуги», включая производство дронов. Несмотря на критику и возможные нарушения санкционного режима, этот контент остается доступным.

Ранее The Insider писал, что пользователи YouTube составили список блогеров, рекламировавших «Алабугу». В него включают авторов, публиковавших подобные материалы без упоминания известных фактов о проекте, включая сообщения о привлечении студентов к сборке ударных беспилотников. На момент публикации в список вошли 472 блогера с общей аудиторией более 531 млн подписчиков.

Распространению списка способствует блогер Хесус (Алексей Губанов), выступающий против войны и признанный в России «иноагентом». Он также ранее обращал внимание на турнир в «Алабуге» на Twitch и помогал распространять никнеймы стримеров, после чего часть из них была заблокирована.

В разговоре с The Insider Губанов предположил, что YouTube может последовать примеру Twitch:

«На мой взгляд, YouTube, как и Twitch, обязан учитывать законодательство США и Европейского союза, особенно в вопросах санкций и продвижения организаций, находящихся под ограничениями. „Алабуга“ уже фигурирует в санкционных списках, поэтому любая рекламная или промоактивность, связанная с этим проектом, должна вызывать серьезные вопросы у платформы. Также стоит учитывать, что речь идет о продвижении структуры, которую критикуют за вовлечение несовершеннолетних и молодых людей в производство дронов, используемых в войне против Украины. Для крупных международных платформ это уже не только юридический, но и репутационный и этический вопрос. С учетом того, что Twitch уже отреагировал и создал прецедент, я считаю, что вероятность реакции со стороны YouTube тоже существует. Ни одна западная платформа явно не хочет получать штрафы за нарушение законов ЕС и США, а вероятность этого есть, если не удалить с этих платформ рекламу подсанкционной „Алабуги“».

В описании к списку отмечается, что подобные ролики создают искаженное представление о деятельности «Алабуги» как исключительно образовательного проекта, тогда как на практике блогеры, осознанно или нет, способствуют оправданию милитаризации образования.

Автор списка рассказал The Insider, что включает в него видео с рекламой «Алабуга Политех» с 2022 года при наличии подтверждений — например, через архивные копии страниц или субтитры с прямыми упоминаниями интеграций. По его словам, если блогеры быстро удаляют рекламу, зафиксировать ее становится сложно, так как YouTube обновляет субтитры, а сторонние сервисы не всегда успевают сохранить данные.