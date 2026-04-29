Экс-главе ГКНБ Кыргызстана Ташиеву предъявили обвинения в захвате власти и злоупотреблении должностным положением

В Кыргызстане против бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева возбудили уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям о насильственном захвате или удержании власти, а также о злоупотреблении должностным положением, сообщил изданию Kaktus.media его адвокат Икрамидин Айткулов.

По словам защитника, в отношении Ташиева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сам он вину не признает. Адвокат также отметил, что в деле могут фигурировать бывший генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, однако их процессуальный статус пока не уточнен.

На фоне появления информации о деле Ташиев выступил с обращением, в котором заявил, что считает себя невиновным и рассчитывает на оправдание. Обращение Ташиева опубликовал в Facebook его соратник Откурбек Рахманов. В нем бывший глава ГКНБ призвал сторонников не предпринимать никаких действий и «оставаться в рамках закона», подчеркнув, что не видит необходимости в публичных акциях поддержки.

Ташиев считался одним из самых влиятельных политиков Кыргызстана и ближайшим соратником президента Садыра Жапарова. В феврале 2026 года он был отправлен в отставку с поста главы ГКНБ и вице-премьера. По оценкам экспертов, это стало частью процесса консолидации власти Жапаровым и устранения потенциального конкурента внутри элит.

После отставки Ташиев вернулся в страну и уже в марте был допрошен в МВД в качестве свидетеля по уголовным делам, связанным в том числе с коррупцией в сфере нефтяных поставок. Тогда речь о предъявлении обвинений не шла.