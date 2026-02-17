В Кыргызстане в один день уволили трех министров

В Кыргызстане в один день отправили в отставку сразу трех членов правительства: министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева, министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева и министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева. Это стало продолжением кадровых перестановок в правительстве страны — 10 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает издание 24.kg.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров в разговоре с The Insider рассказал, что увольнение министров направлено на консолидацию власти в руках Жапарова:

«После увольнения Ташиева Жапаров стремится очистить правительство от людей, которые были более лояльны Ташиеву, чем ему. Скорее всего, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока Жапаров не удостоверится в том, что система находится под его полным контролем».

Умаров обратил внимание на то, что внутри ГКНБ также продолжаются чистки: в частности, глава управления ГКНБ по Ошу и Ошской области Салмоорбек Джумабеков был снят с должности, а бывшего главу управления ГКНБ Бишкека Эльдара Жакыпбекова отправили под стражу по обвинению в коррупции.

Как писал ранее The Insider, увольнение Ташиева произошло, скорее всего, из-за роста его влияния, которое вызывало опасения у Жапарова.

«Постепенно Ташиев начал демонстрировать свою кровожадность. Это красиво называлось борьбой с коррупцией, но никаких институтов для такой борьбы создано не было. С теми, кого он не любил, — боролись. С теми, кто рядом, — нет. У людей отбирали имущество, бизнес, собственность. Многие вынужденно уезжали», — рассказал The Insider на условиях анонимности киргизский политконсультант, работавший с командой Ташиева.