«Только да значит да». Европарламент принял резолюцию об определении изнасилования через отсутствие согласия

Фото: EP

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ввести во всех странах ЕС единое определение изнасилования, основанное на отсутствии согласия. Документ поддержали 447 депутатов, против выступили 160, еще 43 воздержались.

Речь идет не о прямом законе, а о политическом требовании к Еврокомиссии подготовить соответствующее общеевропейское законодательство. Сейчас в ряде стран ЕС изнасилование по-прежнему определяется через применение силы или насилия, тогда как парламент требует перейти к принципу «только да означает да».

В принятой резолюции подчеркивается, что молчание, отсутствие сопротивления, прошлые отношения или ранее данное согласие не могут трактоваться как согласие на секс. Депутаты также настаивают, что согласие должно быть добровольным, информированным и может быть отозвано в любой момент.

Что именно предлагает Европарламент

Документ фактически задает рамку будущего закона. В частности предлагается учитывать широкий контекст: угрозы, давление, страх, состояние опьянения, бессознательность, уязвимость или зависимость. Отдельно отмечается, что реакция «замирания» у жертв должна признаваться нормальной и учитываться судами.

Резолюция также требует унифицировать поддержку пострадавших по всему ЕС. Речь идет о доступе к медицинской помощи, психологической поддержке, юридической защите, а также создании круглосуточных кризисных центров.

Кроме того, депутаты настаивают на обязательном обучении полицейских, судей, врачей и социальных работников, а также на общеевропейских образовательных программах о согласии и сексуальных отношениях.

Как проходило голосование

Голосование показало четкое политическое разделение. Основное сопротивление резолюции оказала правопопулистская группа Patriots for Europe (PfE).

В нее входят представители ряда правых партий Европы, в том числе:

  • итальянской «Лиги» Маттео Сальвини,
  • французского «Национального объединения» Марин Ле Пен,
  • чешского движения ANO Андрея Бабиша,
  • австрийской Партии свободы (FPÖ),
  • венгерских союзников Виктора Орбана.

Именно депутаты этой группы составили основную часть голосов против. Также единичные голоса против дали внефракционные депутаты.

Воздержавшихся было существенно меньше — среди них отдельные представители левых.

