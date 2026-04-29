«Только да значит да». Европарламент принял резолюцию об определении изнасилования через отсутствие согласия

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ввести во всех странах ЕС единое определение изнасилования, основанное на отсутствии согласия. Документ поддержали 447 депутатов, против выступили 160, еще 43 воздержались.

Речь идет не о прямом законе, а о политическом требовании к Еврокомиссии подготовить соответствующее общеевропейское законодательство. Сейчас в ряде стран ЕС изнасилование по-прежнему определяется через применение силы или насилия, тогда как парламент требует перейти к принципу «только да означает да».

В принятой резолюции подчеркивается, что молчание, отсутствие сопротивления, прошлые отношения или ранее данное согласие не могут трактоваться как согласие на секс. Депутаты также настаивают, что согласие должно быть добровольным, информированным и может быть отозвано в любой момент.

Что именно предлагает Европарламент

Документ фактически задает рамку будущего закона. В частности предлагается учитывать широкий контекст: угрозы, давление, страх, состояние опьянения, бессознательность, уязвимость или зависимость. Отдельно отмечается, что реакция «замирания» у жертв должна признаваться нормальной и учитываться судами.

Резолюция также требует унифицировать поддержку пострадавших по всему ЕС. Речь идет о доступе к медицинской помощи, психологической поддержке, юридической защите, а также создании круглосуточных кризисных центров.

Кроме того, депутаты настаивают на обязательном обучении полицейских, судей, врачей и социальных работников, а также на общеевропейских образовательных программах о согласии и сексуальных отношениях.

Как проходило голосование

Голосование показало четкое политическое разделение. Основное сопротивление резолюции оказала правопопулистская группа Patriots for Europe (PfE).

В нее входят представители ряда правых партий Европы, в том числе:

итальянской «Лиги» Маттео Сальвини,

французского «Национального объединения» Марин Ле Пен,

чешского движения ANO Андрея Бабиша,

австрийской Партии свободы (FPÖ),

венгерских союзников Виктора Орбана.

Именно депутаты этой группы составили основную часть голосов против. Также единичные голоса против дали внефракционные депутаты.

Воздержавшихся было существенно меньше — среди них отдельные представители левых.