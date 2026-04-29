Квартира в Минске, купленная беглым спикером белорусской оппозиции Мельниковой, была записана на несуществующих людей — «Киберпартизаны»

Белорусская группировка «Киберпартизаны» заявила, что одна из минских квартир, которые приобрела бывший спикер Координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова, больше года назад пропавшая вместе с деньгами фонда Białoruś Liberty и вернувшаяся в Беларусь, ранее была оформлена на несуществующих людей.

Квартира на улице Петра Мстиславца в ЖК «Маяк Минска» в микрорайоне Восток в мае 2025 года (Мельникова приобрела ее в январе 2026-го) была зарегистрирована на имя Родионовой Ангелины Андреевны 1990 года рождения. Гражданина Беларуси с такими данными не существует. Паспорт на имя Родионовой был оформлен за три дня до совершения сделки.

20 августа того же года та же квартира была продана Чалаеву Алексею Витальевичу 1991 года рождения. Такого человека также не существует. По данным «Киберпартизан», паспорт на имя Чалаева мог быть выдан в качестве прикрытия любовнику Мельниковой и сотруднику белорусской разведки Алексею Лобееву. Как выяснил The Insider, они состояли в отношениях как минимумм с 2023 года.

Как ранее выяснило издание «Зеркало», вскоре после возвращения из Польши в Беларусь Мельникова приобрела две квартиры в Минске, а также стала единоличной собственницей еще одной квартиры, которой с 2016 года владела вместе с мужем. Основанием для перехода квартиры в собственность Мельниковой стало соглашение о разделе совместной собственности супругов. По информации «Зеркала», в 2024 году на эту квартиру был наложен арест в рамках уголовного дела против 257 участников предстоящих выборов в Координационный совет оппозиции Беларуси. Однако в феврале 2026 года арест был снят.

Как писал The Insider, через год после того, как Мельникова внезапно уехала из Польши, где жила с 2021 года, ее сфотографировали в одном из минских фитнес-центров. Фото опубликовала 16 марта в сторис Instagram тренер фитнес-центра Галина Казанцева. Несколько знакомых Мельниковой подтвердили, что на снимках именно она. Актуальность фотографий подтверждает татуировка на левой руке, часть которой видно на одном из снимков. Вскоре после этого отец Мельниковой в ответ на запрос журналистов подтвердил, что она уже «давненько» находится в Беларуси, однако заявил, что не виделся ни с ней, ни с ее детьми.

Как выяснили расследователи The Insider, вскоре после своего избрания спикером Координационного совета оппозиции Беларуси Анжелика Мельникова исчезла из своего дома в Варшаве. Во время эмиграции она развелась с мужем. После отъезда из Польши Мельникова провела несколько дней в Лондоне, на Шри-Ланке и в ОАЭ, после чего вернулась в Беларусь. При этом она перевела крупную сумму денег со счетов фонда Białoruś Liberty, получавшего гранты на деятельность Координационного совета.