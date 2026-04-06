Бывшая спикер белорусской оппозиции Анжелика Мельникова купила две квартиры в Минске

Бывшая спикер Координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова, больше года назад пропавшая вместе с деньгами фонда Białoruś Liberty и вернувшаяся в Беларусь, стала собственницей двух квартир в Минске. Это выяснило белорусское издание «Зеркало» из официальных документов, оказавшихся в распоряжении редакции.

Согласно им, в сентября 2025 года, спустя примерно полгода после исчезновения, Мельникова приобрела однокомнатную квартиру в доме на проспекте Любимова площадью 33,8 м2. Цены на похожие квартиры в этом районе составляют от 208 тысяч белорусских рублей (около $71 тысячи) до 240 тысяч белорусских рублей ($82 тысячи).

В январе 2026 года Мельникова купила еще одну квартиру — площадью 91,8 м2, однако по документам состоящую всего из одной комнаты. Она находится в ЖК «Маяк Минска» на улице Петра Мстиславца.

Кроме того, в марте 2026 года Мельникова стала единоличной собственницей еще одной минской квартиры, которой с 2016 года она владела вместе с мужем. Основанием для перехода квартиры в собственность Мельниковой стало соглашение о разделе совместной собственности супругов. По информации «Зеркала», в 2024 году на эту квартиру был наложен арест в рамках уголовного дела против 257 участников предстоящих выборов в Координационный совет оппозиции Беларуси. Однако в феврале 2026 года арест был снят.

Как писал ранее The Insider, через год после того, как Мельникова внезапно уехала из Польши, где жила с 2021 года, ее сфотографировали в одном из минских фитнес-центров. Фото опубликовала в сторис Instagram тренер фитнес-центра Галина Казанцева 16 марта. Несколько знакомых Мельниковой подтвердили, что на снимках именно она. Актуальность фотографий подтверждает татуировка на левой руке, часть которой видно на одном из снимков. Вскоре после этого отец Мельниковой в ответ на запрос журналистов подтвердил, что она уже «давненько» находится в Беларуси, однако заявил, что давно не виделся лично ни с ней, ни с ее детьми.

Как выяснили ранее расследователи The Insider, вскоре после своего избрания спикером Координационного совета оппозиции Беларуси Анжелика Мельникова исчезла из своего дома в Варшаве. Ранее — уже во время эмиграции — она развелась с мужем. После отъезда из Польши Мельникова провела несколько дней в Лондоне, на Шри-Ланке и в ОАЭ, после чего вернулась в Беларусь. При этом она перевела крупную сумму денег со счетов фонда Białoruś Liberty, получавшего гранты на деятельность Координационного совета. Как выяснил The Insider, Мельникова как минимум с 2023 года была в отношениях с сотрудником белорусских спецслужб Алексеем Лобеевым, использующим паспорт прикрытия на имя Алексея Гордеева.