В годовщину исчезновения спикера белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой опубликовано ее фото из спортзала в Минске

Опубликованы фотографии спикера Координационного совета белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой, исчезнувшей в марте прошлого года. Снимки сделаны в зале фитнес-центра в Минске, их опубликовала в сторис Instagram тренер фитнес-центра Галина Казанцева 16 марта. На момент публикации эти фотографии уже недоступны. 18 марта скриншоты сторис прислали в бот украинского Telegram-канала «БалаганOFF». Журналисты The Insider и Еврорадио Беларусь/Польша изучили эти фото.

Несколько знакомых Мельниковой подтвердили, что на снимках именно она. Актуальность фотографий подтверждает татуировка на левой руке, часть которой видно на одном из снимков. Эту татуировку Мельникова сделала в период ее жизни в Варшаве. Также заметно, что Мельникова подстригла волосы — теперь они примерно вдвое короче.