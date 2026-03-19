В годовщину исчезновения спикера белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой опубликовано ее фото из спортзала в Минске

Опубликованы фотографии спикера Координационного совета белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой, исчезнувшей в марте прошлого года. Снимки сделаны в зале фитнес-центра в Минске, их опубликовала в сторис Instagram тренер фитнес-центра Галина Казанцева 16 марта. На момент публикации эти фотографии уже недоступны. 18 марта скриншоты сторис прислали в бот украинского Telegram-канала «БалаганOFF». Журналисты The Insider и Еврорадио Беларусь/Польша изучили эти фото.
Несколько знакомых Мельниковой подтвердили, что на снимках именно она. Актуальность фотографий подтверждает татуировка на левой руке, часть которой видно на одном из снимков. Эту татуировку Мельникова сделала в период ее жизни в Варшаве. Также заметно, что Мельникова подстригла волосы — теперь они примерно вдвое короче.
The Insider удалось дозвониться в фитнес-зал и подтвердить существование тренера, которая опубликовала фото, однако разговаривать лично она категорически отказалась. По ее номеру отвечает неизвестный мужчина, который представляется Эдуардом и отказывается связывать с ней или отвечать на вопросы.
Как выяснили ранее расследователи The Insider, вскоре после своего избрания спикером Координационного совета оппозиции Беларуси, Анжелика Мельникова исчезла из своего дома в Варшаве. В Польше она жила с 2021 года. Уже во время эмиграции она развелась с мужем. После отъезда из Польши Мельникова провела несколько дней в Лондоне, на Шри-Ланке и в ОАЭ, после чего вернулась в Беларусь. При этом она перевела крупную сумму денег со счетов фонда Białoruś Liberty, получавшего гранты на деятельность Координационного совета. Как выяснил The Insider, Мельникова как минимум с 2023 года была в отношениях с сотрудником белорусских спецслужб Алексеем Лобеевым, использующим паспорт прикрытия на имя Алексея Гордеева.