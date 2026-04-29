Помощник Путина Николай Патрушев связан с двумя фирмами, помогающими выводить деньги за рубеж в обход санкций — «Проект»

Помощник Владимира Путина и бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев связан с двумя платежными агентами, которые помогают выводить деньги из России в обход санкций через счета в государственном банке ПСБ. Номинал Патрушева Алан Кирюхин владеет компаниями «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с годовой выручкой 1,3 млрд рублей. Это выяснило издание «Проект», проанализировав финансовые документы, которые попали в распоряжение журналистов.

Обе фирмы не размещают рекламу публично, не имеют логотипа и официального адреса. По рассказам пользовавшегося услугами фирм бизнесмена, офис Кирюхина размещается в Москва-Сити, информация о нем передается по «сарафанному радио». Клиент получает номер счета в банке ПСБ, переводит туда деньги, после чего получает их в зарубежном банке.

Формально Кирюхин — адвокат, но по профессии, судя по всему, никогда не работал. С 2019 года он был совладельцем сразу нескольких фирм, связанных с младшим сыном Николая Патрушева Андреем («НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК»). Также Кирюхину формально принадлежала компания «Веритасмед», директором которой был шурин Андрея Патрушева Андрей Разумилов.

Еще один бенефициар схем по обходу санкций — миллиардер, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Ему принадлежит криптовалютный сервис «Система-Крипто», который в 2025 году продал криптовалюты на 967 млн рублей 18-ти российским компаниям, три из которых находятся под санкциями США: «Интегратор», «ТАВ» и «Гербариум Офис Менеджмент».

Крупнейшим игроком на рынке обхода санкций через криптовалюту является биржа A7, связанная с беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Об этой компании ранее неоднократно писал The Insider. «Проект» с помощью утечек выяснил, что компания опосредованно связана с российским олигархом Романом Абрамовичем. В частности, в офисных помещениях, принадлежащих Абрамовичу, зарегистрированы дочерние компании A7 «А7-Технологии» и «Эксим-Интернешнл». Кроме того, ГК «Фармстандарт» бывшего партнера и давнего знакомого Абрамовича Виктора Харитонина предоставляет А7 крупные займы. Только за 2025 год она перечислила на счета платежного сервиса 196,4 млрд рублей.