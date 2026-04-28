Босния и Хорватия подписали соглашение о строительстве газопровода в обход российских маршрутов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Хорватия и Босния и Герцеговина подписали соглашение о строительстве газопровода Southern Interconnection, который соединит боснийскую газовую сеть с хорватской инфраструктурой и СПГ-терминалом на острове Крк в Адриатическом море, сообщает Associated Press. Инвестором и застройщиком проекта назначена американская компания AAFS Infrastructure and Energy.

Соглашение подписали хорватский премьер-министр Андрей Пленкович и председатель Совета министров Боснии Борьяна Кристо в присутствии министра энергетики США Криса Райта на полях саммита стран Балтийского, Черноморского и Адриатического регионов в Дубровнике. Пленкович написал в соцсетях, что трубопровод «укрепит энергетическую безопасность и независимость», Кристо назвала подписание «большим днем для обеих стран». В американской делегации присутствовала также заместитель госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер, которая заявила, что США готовы содействовать снижению энергетической зависимости региона от России и стимулированию экономического роста.

Сейчас Босния и Герцеговина практически полностью зависит от российского газа, поступающего через Сербию и по маршруту «Турецкого потока» через Болгарию. По данным местных СМИ, объем инвестиций в новый трубопровод может достичь $1,5 млрд.

На полях того же саммита инвестиционная группа Pantheon Atlas LLC объявила о планах по строительству в Хорватии «гиперскейл-кампуса» в области ИИ и инноваций стоимостью €50 млрд. Соответствующее письмо о намерениях подписано с хорватской группой Koncar.

Переговоры о газопроводе в Боснию велись как минимум с начала 2026 года. В январе сообщалось, что в обсуждении контракта стоимостью около $200 млн участвуют лица, связанные с президентом США Дональдом Трампом. Протяженность трубопровода составит около 235 км, он позволит Боснии и Герцеговине импортировать газ из США и других стран в обход российских маршрутов.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

