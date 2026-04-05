Вучич заявил об обнаружении взрывчатки у газопровода в Венгрию — Орбан созвал Совет обороны. До выборов в Венгрии осталась неделя

The Insider
Президент Сербии Александр Вучич сообщил на своей странице в Instagram, что сербские военные и полиция нашли взрывчатку «разрушительной силы» и средства для ее активации у газопровода, по которому через Сербию в Венгрию поступает российский газ. После телефонного разговора с Вучичем премьер Венгрии Виктор Орбан написал в Facebook, что созвал чрезвычайное заседание Совета обороны. Эти заявления прозвучали за неделю до парламентских выборов в Венгрии.

По данным сербских изданий Blic и RTS, взрывчатку нашли в районе муниципалитета Канижа на севере страны — вблизи газовой инфраструктуры рядом с селами Требневац, Велебит и Воевода-Зимонич. Вучич заявил, что два больших рюкзака со взрывчаткой и средствами для активации обнаружили в нескольких сотнях метров от газопровода. По его словам, в случае взрыва без газа могли остаться Венгрия и север Сербии.

RTS со ссылкой на прокуратуру в Суботице сообщает, что в рюкзаках было около 4 кг вещества, которое, как предполагается, является взрывчатым, а также материалы для изготовления устройства. Дело квалифицировали как незаконное изготовление, хранение и оборот взрывчатых веществ в совокупности с диверсией. В прокуратуре заявили, что продолжаются следственные действия для установления причастных.

Оба издания пишут, что к операции привлекли криминальную полицию, военную полицию, 72-ю бригаду специального назначения и другие силовые структуры. В районе поиска были перекрыты дороги, а с воздуха территорию обследовали вертолеты. Также использовались дроны, тепловизоры, кинологи и группы разминирования.

Заявления Вучича и Орбана прозвучали за неделю до парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля 2026 года. Это самые тяжелые для Орбана выборы за многие годы: Reuters пишет, что его партия «Фидес» сталкивается с серьезным вызовом со стороны партии «Тиса» Петера Мадьяра, а независимые опросы в последние дни показывали преимущество оппозиции.

Этот эпизод также разворачивается на фоне серии скандалов в Венгрии за несколько недель до выборов. Ранее The Insider опубликовал записи разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто с Сергеем Лавровым, из которых следует, что венгерская сторона передавала Москве информацию о закрытых обсуждениях в ЕС и добивалась смягчения санкций, в том числе в интересах российских бизнесменов. Сам Сийярто заявил, что его разговоры могли прослушиваться «иностранными спецслужбами», фактически подтвердив их подлинность. Кроме того, венгерское издание Direkt36 сообщало об обысках у IT-специалистов, связанных с оппозиционной партией «Тиса», на фоне расследования, которое сами следователи считали сомнительным.

