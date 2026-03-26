Спецслужбы Венгрии под предлогом расследования дела о детской порнографии провели обыски у двух IT-специалистов оппозиционной партии «Тиса», сообщает венгерское издание Direkt36. Поводом послужил анонимный донос, поступивший 1 июля 2025 года на горячую линию медиарегулятора — якобы мужчины собирались снимать детей скрытой камерой. Как говорится в расследовании издания, следователи подразделения по киберпреступлениям Национального бюро расследований (NNI) с самого начала сочли обращение подозрительным из-за нарочито официального стиля и обилия точных деталей о предполагаемых фигурантах.

Обыски прошли 8 июля сразу по двум адресам — в пригородном доме 19-летнего программиста и в офисе на борту яхты, где работал 38-летний специалист по кибербезопасности. Оба оказались связаны с партией «Тиса». Никаких материалов с сексуальным насилием над детьми на изъятых устройствах найдено не было. Зато следователи обнаружили сотни скриншотов переписки, из которых следовало, что некий человек под псевдонимом Henry (Генри) целенаправленно вербовал молодого программиста для атаки на IT-инфраструктуру оппозиционной партии перед парламентскими выборами.

Из переписки следует, что Генри располагал доступом к внутренней переписке партии и заблаговременно предупреждал о готовящихся сливах данных. В частности он за сутки предсказал утечку базы данных участников закрытого Discord-сообщества «Тисы», которая произошла в июне 2025 года. В своих сообщениях Генри описывал конечную цель операции как установление полного контроля над IT-системами партии и их вывод из строя в нужный момент «с помощью внедренного бота и скрытых бэкдоров». Он характеризовал свою структуру как «специальное оперативное подразделение» с лучшими специалистами в стране.

Отмечается, что необычно активную роль в деле с самого начала играло Ведомство защиты конституционного строя (AH) — спецслужба, подчиненная Кабинету министров, которым руководит ближайший соратник Виктора Орбана Антал Роган. Именно эта служба заблаговременно предупредила руководство NNI о готовящемся доносе и настояла на том, чтобы данные с изъятых носителей снимали специалисты Службы национальной безопасности (NBSZ), а не штатные криминалисты бюро. По данным источника Direkt36, следователи были убеждены, что вскрыли детали спецслужбистской операции, однако под давлением AH им запретили разрабатывать версию об установлении личности Генри.

В итоге уголовное преследование обоих мужчин было переориентировано. Их обвинили в незаконном обращении с военной техникой — на основании того, что кожаный ремень со встроенной камерой, обнаруженный при обыске, был квалифицирован экспертом NBSZ как изделие военного назначения. По данным издания, молодой программист и специалист по кибербезопасности сами собирали ремень как прототип устройства, с помощью которого планировали разоблачить Генри на личной встрече. Партия «Тиса» отказалась комментировать конкретные вопросы редакции Direkt36, заявив, что расследование обстоятельств произошедшего должен провести независимый орган после выборов.

Ранее Виктор Орбан поручил Минюсту Венгрии проверить информацию о вероятной прослушке телефонных разговоров министра иностранных дел Петера Сийярто. Виктор Орбан назвал это «серьезным нападением» на страну. По словам самого главы МИД, к прослушке может быть причастен венгерский журналист, который якобы передал иностранным спецслужбам личные телефонные номера министра. При этом ранее Сийярто отверг обвинения и назвал их «конспирологическими теориями».