Глава МИД Венгрии подтвердил подлинность прослушки своих переговоров с Лавровым из расследования The Insider

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал публикацию The Insider о своих телефонных разговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, фактически подтвердив подлинность информации.

В своем заявлении Сийярто сообщил, что его телефонные разговоры якобы прослушиваются «иностранными спецслужбами при участии венгерских журналистов», и отметил, что в опубликованных материалах он «говорит по телефону то же самое, что и публично».

Он также повторил свою позицию по санкциям против России, заявив, что считает санкционную политику ЕС провальной и вредящей Европе больше, чем России. По его словам, Будапешт не будет поддерживать ограничения против компаний и лиц, важных для энергетической безопасности Венгрии, и намерен придерживаться этой линии и в дальнейшем.

Ранее The Insider опубликовал расследование, основанное на записях телефонных разговоров Сийярто с Лавровым. В них венгерский министр обещал содействовать в снятии санкций с отдельных лиц, включая родственников российского бизнесмена Алишера Усманова, а также делился с российским коллегой деталями закрытых обсуждений в структурах ЕС.

Кроме того, в расследовании говорится, что Венгрия и Словакия блокировали или затягивали принятие санкционных пакетов ЕС, добиваясь исключений в энергетической сфере и сохранения закупок российских ресурсов. В одном из разговоров Сийярто говорил российской стороне, что «делает все возможное», чтобы смягчить очередной пакет санкций, и просил предоставить ему аргументы для давления на ЕС.