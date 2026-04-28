Ким Чен Ын подтвердил, что военные из КНДР практикуют самоподрывы, чтобы не попасть в украинский плен

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе подтвердил практику самоубийств северокорейских военных на войне в Украине, которые те совершали, чтобы не попасть в плен. Это следует из его выступления, которое процитировало государственное информагентство ЦТАК, пишет Bloomberg.

О практике самоубийств Ким Чен Ын упомянул на мероприятии по случаю открытия мемориала в Пхеньяне в память о северокорейцах, погибших в ходе войны России против Украины. Он как минимум дважды упомянул солдат, совершивших «самоподрывы», чтобы не попасть в плен. Их он назвал героями:

«Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство, теракт смертника, чтобы защитить великую честь. <...> Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли смертью героев» (цитата по Bloomberg).

О том, что военнослужащие КНДР совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен ВСУ, ранее неоднократно писали СМИ и говорили политики. Официального подтверждения этой информации, однако, не было.

Так, в конце 2024 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил о нескольких случаях, когда северокорейские солдаты покончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен. Он тогда объяснял это «страхом перед репрессиями в отношении их семей в Северной Корее в случае их захвата». Тогда же об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что российские военные и командиры из КНДР «делают всё», чтобы солдат невозможно было взять в плен:

«Мы видим, что российские военные и северокорейские надсмотрщики вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Всë у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты», — говорил он в обращении.

В конце прошлой недели, 26 апреля, в Пхеньяне состоялась церемония открытия мемориального комплекса и музея, посвященных военнослужащим КНДР, участвовавшим в боевых действиях против украинской армии. Только в 2024 году КНДР направила в Россию около 11 тысяч военных для участия в боевых действиях, из которых, по данным НАТО, около 1,5 тысячи погибли. Северокорейские власти подтвердили отправку своих военных лишь в 2025-м, заявив, что те выполняют «священную миссию».