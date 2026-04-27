Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

104

 

 

 

 

 

Новости

Эстония запретит россиянам и белорусам покупать недвижимость без постоянного ВНЖ

The Insider
Фото: delfi media / janus lensment

Фото: delfi media / janus lensment

Эстония запретит гражданам России и Беларуси без постоянного ВНЖ покупать недвижимость в стране — соответствующий законопроект подготовило министерство внутренних дел, сообщает ERR. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года. Запрет распространяется на российские и белорусские компании, а также на юридических лиц из любой страны, если их фактическими бенефициарами являются граждане этих государств.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель закона — лишить враждебные государства или подконтрольных им лиц возможности использовать недвижимость в разведывательных, диверсионных и иных операциях против Эстонии. Поправки также закрывают лазейку, позволявшую обходить ограничения через эстонские или европейские компании, поскольку нотариусы и другие участники сделок теперь будут обязаны устанавливать гражданство конечного бенефициара. Прежде закон не распространялся на квартиры — теперь ограничения охватят и их.

Запрет не будет иметь обратной силы и не коснется граждан РФ и Беларуси с постоянным ВНЖ, поскольку их биография, по формулировке пояснительной записки, «достаточно проверена государством». Аренда жилья под запрет также не попадет. Правительство при этом сохраняет право в исключительных случаях выдавать разрешение на покупку недвижимости — по государственным или гуманитарным соображениям.

По оценке авторов законопроекта, новые ограничения затронут около 600 сделок в год, что не окажет заметного влияния на рынок недвижимости. По данным земельного кадастра на апрель 2025 года, собственниками недвижимости в Эстонии числятся около 36 952 граждан России и 896 граждан Беларуси. По состоянию на январь 2026 года в стране проживают 7 797 российских граждан с временным ВНЖ и 70 237 — с постоянным, среди белорусов — 1 476 с временным и 1 190 с постоянным.

Законопроект опирается на практику соседних стран — Финляндии, Латвии и Литвы, уже введших аналогичные запреты по соображениям безопасности.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  3. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  4. Проклятие проливов. Как исторический опыт поможет решить вопрос Ормузского коридора
  5. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте