Эстония запретит россиянам и белорусам покупать недвижимость без постоянного ВНЖ

Эстония запретит гражданам России и Беларуси без постоянного ВНЖ покупать недвижимость в стране — соответствующий законопроект подготовило министерство внутренних дел, сообщает ERR. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года. Запрет распространяется на российские и белорусские компании, а также на юридических лиц из любой страны, если их фактическими бенефициарами являются граждане этих государств.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель закона — лишить враждебные государства или подконтрольных им лиц возможности использовать недвижимость в разведывательных, диверсионных и иных операциях против Эстонии. Поправки также закрывают лазейку, позволявшую обходить ограничения через эстонские или европейские компании, поскольку нотариусы и другие участники сделок теперь будут обязаны устанавливать гражданство конечного бенефициара. Прежде закон не распространялся на квартиры — теперь ограничения охватят и их.

Запрет не будет иметь обратной силы и не коснется граждан РФ и Беларуси с постоянным ВНЖ, поскольку их биография, по формулировке пояснительной записки, «достаточно проверена государством». Аренда жилья под запрет также не попадет. Правительство при этом сохраняет право в исключительных случаях выдавать разрешение на покупку недвижимости — по государственным или гуманитарным соображениям.

По оценке авторов законопроекта, новые ограничения затронут около 600 сделок в год, что не окажет заметного влияния на рынок недвижимости. По данным земельного кадастра на апрель 2025 года, собственниками недвижимости в Эстонии числятся около 36 952 граждан России и 896 граждан Беларуси. По состоянию на январь 2026 года в стране проживают 7 797 российских граждан с временным ВНЖ и 70 237 — с постоянным, среди белорусов — 1 476 с временным и 1 190 с постоянным.

Законопроект опирается на практику соседних стран — Финляндии, Латвии и Литвы, уже введших аналогичные запреты по соображениям безопасности.