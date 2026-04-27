Россотрудничество возглавил сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка. «Добби свободен» — отправленный в отставку Примаков

Владимир Путин назначил главой Россотрудничества бизнесмена Игоря Чайку, который с марта прошлого года работал там заместителем руководителя.

Младший сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки становился фигурантом громких антикоррупционных расследований. В 2015 году «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального выпустил фильм «Чайка» о бизнесе сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки.

Авторы расследования утверждали, что связанные с Игорем Чайкой компании получали крупные госзаказы благодаря административному ресурсу, а также писали о сомнительных схемах приватизации активов и связях бизнеса семьи с фигурантами криминальных дел. Сам Чайка называл эти обвинения неправдивыми. Уголовных дел по этим эпизодам против него не возбуждалось.

Игорь Чайка также находится под санкциями США и Евросоюза. Американский Минфин в 2022 году внес его в черный список, обвинив в участии в коррупционных схемах и российских операциях влияния в Молдове. По версии Вашингтона, связанные с Чайкой структуры использовались для перевода денег пророссийским политическим силам. В 2023 году санкции против него ввел и Евросоюз. В Брюсселе заявили, что Чайка выступал «российским кошельком» и направлял средства на проекты ФСБ по дестабилизации Молдовы.

Чайка сменил на должности главы Россотрудничества Евгения Примакова, который возглавлял федеральное агентство с 2020 года, а ранее был депутатом Госдумы. Как утверждает «Раньше всех. Ну почти», на просьбу авторов Telegram-канала подтвердить увольнение он ответил: «Добби свободен». В собственном блоге он пока не прокомментировал отставку. Примаков — внук бывшего премьер-министра и главы МИД РФ Евгения Примакова. Ранее Примакова-младшего включили в санкционные списки стран Евросоюза, а также Канады, Украины и Швейцарии за поддержку вторжения в Украину.



Россотрудничество подчиняется МИД России и курирует сеть так называемых Русских домов — центров российской науки и культуры, работающих в десятках государств. Власти ряда стран, особенно западных, часто обвиняют их в распространении российской пропаганды. В некоторых странах такие центры закрыли, в том числе в Азербайджане — на фоне ухудшения отношений с РФ из-за сбитого самолета «Азербайджанских авиалиний».

После начала полномасштабного вторжения в Украину само Россотрудничество оказалось под санкциями, однако большинство Русских домов за рубежом продолжили работу.