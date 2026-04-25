Трамп отменил поездку делегации США в Пакистан на переговоры по Ирану и заявил о «неразберихе» в руководстве Тегерана

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку американской делегации в Исламабад для переговоров по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я только что отменил поездку моих представителей в Исламабад (Пакистан) для встречи с иранцами. Слишком много времени уходит на дорогу, слишком много работы! К тому же в их «руководстве» царит огромная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто там главный, включая их самих. Кроме того, все козыри у нас, а у них — ни одного! Если они хотят поговорить, им остаётся только позвонить!!!»,

— написал Трамп.

Ранее в Белом доме сообщали, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были отправиться в Пакистан для контактов по иранскому направлению. Предполагалось, что переговоры будут проходить при посредничестве пакистанской стороны, поскольку Тегеран исключал прямую встречу с представителями США.

Накануне иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи уже прибыл в Пакистан, однако подчеркивал, что планирует обсуждать ситуацию с пакистанскими властями, а не напрямую с американской делегацией. В Вашингтоне до последнего времени заявляли о «некотором прогрессе» в переговорах.

