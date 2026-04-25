Делегация США едет в Пакистан на переговоры по Ирану, Тегеран исключает прямую встречу

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер отправляются в Пакистан на переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, за последние дни Вашингтон добился «некоторого прогресса» в переговорах с Ираном. Подробностей она не привела.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в этот раз не вошел в состав делегации, так как ожидает результатов встречи в США. Он отправится в Исламабад, если переговоры окажутся успешными, пояснили в Белом доме. По словам министра обороны США Пита Хегсета, Вашингтон дает Тегерану шанс заключить «выгодную» сделку:

«Иран понимает, что у него еще есть возможность сделать мудрый выбор. Все, что им нужно сделать, это отказаться от ядерного оружия осмысленным и поддающимся проверке образом».

Накануне президент Дональд Трамп в интервью агентству Reuters сообщил, что Иран подготовил некое предложение Соединенным Штатам, но подробностей не привел. Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи уже прибыл в Пакистан, подтвердил представитель МИД Эсмаил Багаи. Однако, по его словам, прямой встречи с американцами не планируется:

«Аракчи проведет встречи с высокопоставленными представителями Пакистана в рамках их продолжающихся посреднических усилий и добрых услуг, направленных на прекращение навязанной США войны агрессии и восстановление мира в нашем регионе. Позиция Ирана будет передана Пакистану».

В Белом доме это заявление пока не комментировали. Делегации сторон уже встречались в Исламабаде две недели назад, однако переговоры закончились безрезультатно. 21 апреля президент Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. Ормузский пролив фактически остается заблокированным, за сутки через него прошли всего около пяти судов. На фоне неопределенности на этой неделе заметно выросли цены на нефть.