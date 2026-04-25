Германия готовит переброску ВМС в Средиземное море для возможной операции по разминированию Ормузского пролива

Германия начала подготовку к возможному участию военно-морских сил в операции в Ормузском проливе. Речь идет о миссии по обеспечению безопасности судоходства, в том числе о поиске и обезвреживании морских мин, заявил министр обороны Борис Писториус в интервью Rheinesche Post.

По его словам, Берлин рассматривает возможность заранее перебросить часть сил в Средиземное море, чтобы ускорить развертывание операции после получения политического мандата. В частности, планируется направить минный тральщик и корабль обеспечения. При этом Писториус подчеркнул, что участие Германии возможно только при соблюдении двух условий — прекращении боевых действий в регионе и одобрении операции бундестагом.

«Чтобы сэкономить время, мы решили заранее перебросить часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы затем — после принятия решения о мандате — не терять больше времени»,

— пояснил Писториус.

Министр уточнил, что немецкий флот обладает сильными компетенциями именно в области противоминной борьбы. Эти возможности, по его словам, могут быть использованы для обеспечения «свободной и безопасной навигации» в одном из ключевых мировых маршрутов поставок нефти.

В качестве правовой основы для участия Германии рассматривается возможность расширения мандата миссии Европейского союза. Писториус допустил, что действующую операцию ЕС можно адаптировать под задачи в Персидском заливе, однако для этого потребуется изменение ее юридических рамок и согласование с союзниками.

Сейчас ЕС проводит военно-морскую операцию Aspides в Красном море, направленную на защиту гражданского судоходства от атак. В рамках миссии европейские корабли сопровождают торговые суда и могут отражать угрозы, однако ее мандат ограничен этим регионом и не распространяется на Персидский залив.

Месяц назад позиция Берлина была иной. В марте Писториус отверг призыв Дональд Трамп направить немецкие корабли в район Ормузского пролива, заявив, что Германия рассчитывает на дипломатическое урегулирование и не считает этот конфликт своей войной. Тогда он подчеркивал, что приоритетом для Берлина остаются восточный фланг НАТО и Атлантика. От участия в операции также отказались Великобритания, Франция и ряд стран Азии.