Малярия повлияла на расселение первых людей по Африке, заставляя избегать мест с высоким риском заражения

Малярия повлияла на миграцию и расселение первых людей по Африке, а также на генетический обмен между разными популяциями, выяснили ученые из Кембриджского университета. Группы охотников-собирателей селились в районах, где риск заражения малярией был ниже. Опасность заболеть также играла роль барьера между разными группами людей, изолируя их друг от друга.

Исследователи изучили ареалы обитания нескольких видов комаров — переносчиков малярии, а затем с помощью климатических моделей реконструировали их для последних 74 тысяч лет. Затем ученые наложили на получившиеся карты районы, где селились охотники-собиратели 74000—5000 лет назад. Районы, где комфортно чувствовали себя малярийные комары, и места, где селились люди, почти не совпадали.

Также ученые выяснили, что примерно 15 тысяч лет назад началось постепенное освоение людьми районов с высоким риском заражения малярией. Исследователи связывают это с возникновением мутации, провоцирующей серповидноклеточную анемию, но частично защищающей от малярии. Эта мутация до сих пор наиболее распространена на западе Африки.