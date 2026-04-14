Ученые подробно описали, как люди современного типа жили 100 тысяч лет назад вне пещер до выхода из Африки

Международная группа исследователей описала место в долине реки Аваш в эфиопском регионе Афар, где сохранились тысячи каменных орудий, кости животных и останки как минимум 13 человек — всё в одних и тех же нетронутых слоях возрастом около 100 тысяч лет. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. До сих пор о поведении и быте Homo sapiens в тот период было известно крайне мало, такие находки редки, плохо датированы и разбросаны по континенту.

Большинство стоянок той эпохи находят в пещерах — там органика лучше сохраняется, но картина получается смещенной, так как таким образом ученые узнают только о тех, кто жил в укрытиях. Здесь же — под открытым небом, на площади в несколько квадратных километров оказались нетронутыми слои, пролежавшие в земле сто тысяч лет. Такого масштаба открытая стоянка той эпохи — исключительная редкость, отмечается в исследовании.

Место, где жили эти люди, представляло собой лесистую пойму с сезонными паводками. Вокруг водились обезьяны-колобусы, антилопы, питоны, вараны, многочисленные птицы. Следов охоты или разделки добычи пока обнаружить не удалось — кости животных лежат вперемешку с орудиями, но это может быть и случайным совпадением. Судя по всему, люди появлялись здесь короткими заходами, а не жили постоянно.

Среди находок — более 4000 каменных орудий. Большинство сделаны из базальта, его куски люди подбирали прямо здесь. Меньше двух процентов орудий изготовлены из обсидиана — вулканического стекла, дающего значительную остроту орудию. На этой территории его нет, так что люди доставляли его издалека — возможно, за несколько сотен километров. Также были найдены два фрагмента рога антилопы со следами износа — судя по всему, ими копали землю.

В исследовании описываются три частичных скелета и разные судьбы людей, которым они принадлежали. Первый — лучше всего сохранившийся скелет человека эпохи среднего каменного века на всём африканском континенте. Тело его, видимо, быстро оказалось под землей, повреждений, нанесенных хищниками, на нем нет. Второй имеет отметины когтей и зубов хищных зверей. Кости и зубы третьего оказались обожжены при очень высокой температуре. В современной криминалистике это однозначно указывало бы на кремацию, что сделало бы находку древнейшим свидетельством намеренного сожжения умершего в истории. Но ученые указывают, что по всей округе зафиксированы следы пожаров — и природного термического воздействия исключить нельзя. Они подчеркивают, что работы на участке только начинаются — главные открытия, по их мнению, еще впереди.