Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

3749

 

 

 

 

 

Новости

Ученые подробно описали, как люди современного типа жили 100 тысяч лет назад вне пещер до выхода из Африки

The Insider
Иллюстрация к материалу

Международная группа исследователей описала место в долине реки Аваш в эфиопском регионе Афар, где сохранились тысячи каменных орудий, кости животных и останки как минимум 13 человек — всё в одних и тех же нетронутых слоях возрастом около 100 тысяч лет. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. До сих пор о поведении и быте Homo sapiens в тот период было известно крайне мало, такие находки редки, плохо датированы и разбросаны по континенту.

Большинство стоянок той эпохи находят в пещерах — там органика лучше сохраняется, но картина получается смещенной, так как таким образом ученые узнают только о тех, кто жил в укрытиях. Здесь же — под открытым небом, на площади в несколько квадратных километров оказались нетронутыми слои, пролежавшие в земле сто тысяч лет. Такого масштаба открытая стоянка той эпохи — исключительная редкость, отмечается в исследовании.

Место, где жили эти люди, представляло собой лесистую пойму с сезонными паводками. Вокруг водились обезьяны-колобусы, антилопы, питоны, вараны, многочисленные птицы. Следов охоты или разделки добычи пока обнаружить не удалось — кости животных лежат вперемешку с орудиями, но это может быть и случайным совпадением. Судя по всему, люди появлялись здесь короткими заходами, а не жили постоянно.

Среди находок — более 4000 каменных орудий. Большинство сделаны из базальта, его куски люди подбирали прямо здесь. Меньше двух процентов орудий изготовлены из обсидиана — вулканического стекла, дающего значительную остроту орудию. На этой территории его нет, так что люди доставляли его издалека — возможно, за несколько сотен километров. Также были найдены два фрагмента рога антилопы со следами износа — судя по всему, ими копали землю.

В исследовании описываются три частичных скелета и разные судьбы людей, которым они принадлежали. Первый — лучше всего сохранившийся скелет человека эпохи среднего каменного века на всём африканском континенте. Тело его, видимо, быстро оказалось под землей, повреждений, нанесенных хищниками, на нем нет. Второй имеет отметины когтей и зубов хищных зверей. Кости и зубы третьего оказались обожжены при очень высокой температуре. В современной криминалистике это однозначно указывало бы на кремацию, что сделало бы находку древнейшим свидетельством намеренного сожжения умершего в истории. Но ученые указывают, что по всей округе зафиксированы следы пожаров — и природного термического воздействия исключить нельзя. Они подчеркивают, что работы на участке только начинаются — главные открытия, по их мнению, еще впереди.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте