Минцифры расширило белый список сайтов. В него добавили поисковый отряд «ЛизаАлерт», Газпромбанк и КХЛ

Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые должны оставаться доступными при отключениях мобильного интернета. В него добавлены:
- добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,
- платформа «Добро.рф»,
- Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание»,
- клиники «Медси» и «Мать и дитя»,
- интернет-энциклопедия «Рувики»,
- Роскачество,
- АО «ГЛОНАСС»,
- Газпромбанк,
- гипермаркеты «Лента» и «Окей»,
- служба доставки «Достависта»,
- сеть быстрого питания «Додо Пицца»,
- каршеринги «Делимобиль» и «БелкаКар»,
- онлайн-кинотеатр Premier,
- операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile,
- телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьёв Live»,
- онлайн-СМИ Sport24,
- госкорпорации «Росатом», «Ростех»,
- компании «Роснефть» и «Норникель»,
- ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»,
- платформа HRlink, Федеральное казначейство,
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов,
- Континентальная хоккейная лига.
В настоящее время в белый список включено более 500 российских сервисов.
Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 апреля поручил создать механизм работы «жизнеобеспечивающих сервисов» при отключениях мобильного интернета.
«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. Действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений».
Российские регионы сталкиваются с постоянными отключениями мобильного интернета с мая прошлого года. В сентябре стало известно о создании белого списка.