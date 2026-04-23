Минцифры расширило белый список сайтов. В него добавили поисковый отряд «ЛизаАлерт», Газпромбанк и КХЛ

Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые должны оставаться доступными при отключениях мобильного интернета. В него добавлены:

добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,

платформа «Добро.рф»,

Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание»,

клиники «Медси» и «Мать и дитя»,

интернет-энциклопедия «Рувики»,

Роскачество,

АО «ГЛОНАСС»,

Газпромбанк,

гипермаркеты «Лента» и «Окей»,

служба доставки «Достависта»,

сеть быстрого питания «Додо Пицца»,

каршеринги «Делимобиль» и «БелкаКар»,

онлайн-кинотеатр Premier,

операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile,

телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьёв Live»,

онлайн-СМИ Sport24,

госкорпорации «Росатом», «Ростех»,

компании «Роснефть» и «Норникель»,

ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»,

платформа HRlink, Федеральное казначейство,

Государственная информационная система электронных перевозочных документов,

Континентальная хоккейная лига.

В настоящее время в белый список включено более 500 российских сервисов.

Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 апреля поручил создать механизм работы «жизнеобеспечивающих сервисов» при отключениях мобильного интернета.

«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. Действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений».

Российские регионы сталкиваются с постоянными отключениями мобильного интернета с мая прошлого года. В сентябре стало известно о создании белого списка.