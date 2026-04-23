Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

106

 

 

 

 

 

Новости

Минцифры расширило белый список сайтов. В него добавили поисковый отряд «ЛизаАлерт», Газпромбанк и КХЛ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые должны оставаться доступными при отключениях мобильного интернета. В него добавлены:

  • добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,
  • платформа «Добро.рф»,
  • Общероссийский народный фронт, Российское общество «Знание»,
  • клиники «Медси» и «Мать и дитя»,
  • интернет-энциклопедия «Рувики»,
  • Роскачество,
  • АО «ГЛОНАСС»,
  • Газпромбанк,
  • гипермаркеты «Лента» и «Окей»,
  • служба доставки «Достависта»,
  • сеть быстрого питания «Додо Пицца»,
  • каршеринги «Делимобиль» и «БелкаКар»,
  • онлайн-кинотеатр Premier,
  • операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile,
  • телеканалы «360°», «Дума ТВ» и «Соловьёв Live»,
  • онлайн-СМИ Sport24,
  • госкорпорации «Росатом», «Ростех»,
  • компании «Роснефть» и «Норникель»,
  • ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»,
  • платформа HRlink, Федеральное казначейство,
  • Государственная информационная система электронных перевозочных документов,
  • Континентальная хоккейная лига.

В настоящее время в белый список включено более 500 российских сервисов.

Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 апреля поручил создать механизм работы  «жизнеобеспечивающих сервисов» при отключениях мобильного интернета.

«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. Действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений».

Российские регионы сталкиваются с постоянными отключениями мобильного интернета с мая прошлого года. В сентябре стало известно о создании белого списка.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте