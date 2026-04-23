Пентагон уволил главу военно-морских сил США

Фото: Джон Фелан и президент США Дональд Трамп / Reuters

Министр военно-морских сил США Джон Фелан покинет свой пост, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Это происходит в разгар американской блокады Ормузского пролива. 

В соцсетях Парнелл подчеркнул, что Фелан покидает свою должность немедленно. Исполняющим обязанности министра ВМС станет его заместитель Хунг Као. 

Причины такого решения не раскрываются. Отставка министра ВМС США произошла в разгар американской блокады Ормузского пролива на Ближнем Востоке, в которой флот играет важнейшую роль. 

Как отмечает телеканал CNN, это решение стало неожиданным — об отставке Фелана объявили внезапно, ее ничего не предвещало. Еще накануне этого решения, во вторник, 21 апреля, Фелан выступал на конференции, представляя концепцию «Золотого флота» — новых кораблей, включающих линкоры класса «Трамп», которые ВМС США планируют ввести в строй. 

По словам источников издания, у Фелана были напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом. Тот считал, что Фелан медленно продвигается в реализации реформ в судостроении, и был раздражен его общением напрямую с президентом Дональдом Трампом. Последнее Хегсет рассматривал как попытку обойти его.

О том, что Хегсет и Фелан не ладили, сообщили и источники издания Axios. 

«Фелан не понимал, что он не начальник. Его работа заключается в выполнении отданных приказов, а не в выполнении приказов, которые, по его мнению, должны быть отданы», — рассказал один из собеседников издания, знакомый с ситуацией. 

Это не первая отставка в американской армии, произошедшая за последние недели. Еще в начале апреля Пентагон объявил об отставке начальника штаба армии США Рэнди Джорджа, тогда же СМИ писали об увольнении еще по меньшей мере двух чиновников военного ведомства. Опрошенные The Insider эксперты называли эти масштабные кадровые перемены в ведомстве сломом многолетней традиции, которая провозглашала идею независимости армии от политиков.

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

