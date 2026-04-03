Пентагон отправил в отставку начштаба армии США. В Штатах происходит слом идеи независимости армии от политиков — американисты

Пентагон официально сообщил об отставке начальника штаба армии США Рэнди Джорджа — одного из самых высокопоставленных генералов американской армии. Это уже не первые перестановки в военном руководстве страны: опрошенные The Insider эксперты называют эти масштабные кадровые перемены в ведомстве сломом многолетней традиции, которая провозглашала идею независимости армии от политиков.

С приходом на пост главы военного ведомства Пита Хегсета со своих постов были уволены более десятка высокопоставленных генералов и адмиралов. Даже отставка Рэнди Джорджа не стала единственной за эту неделю — СМИ сообщили об уходе со своих постов еще как минимум двух чиновников.

«В довольно-таки короткий период Пит Хегсет добился реорганизации Объединенного комитета начальников штабов. Термин „чистка“ не хочется использовать, но скорость, масштаб и отсутствие прозрачности и понимания того, почему это происходит с теми или иными генералами, напоминает реструктурирование руководства и вообще ведомства», — говорит политолог-американистка Александра Филиппенко.

Еще один собеседник The Insider, американист Ян Веселов, в качестве наиболее громкого примера приводит отставку главы Комитета начальников штабов Чарльза Брауна, произошедшую в феврале 2025-го: