Пентагон отправил в отставку начштаба армии США. В Штатах происходит слом идеи независимости армии от политиков — американисты

Пентагон официально сообщил об отставке начальника штаба армии США Рэнди Джорджа — одного из самых высокопоставленных генералов американской армии. Это уже не первые перестановки в военном руководстве страны: опрошенные The Insider эксперты называют эти масштабные кадровые перемены в ведомстве сломом многолетней традиции, которая провозглашала идею независимости армии от политиков.
С приходом на пост главы военного ведомства Пита Хегсета со своих постов были уволены более десятка высокопоставленных генералов и адмиралов. Даже отставка Рэнди Джорджа не стала единственной за эту неделю — СМИ сообщили об уходе со своих постов еще как минимум двух чиновников.
«В довольно-таки короткий период Пит Хегсет добился реорганизации Объединенного комитета начальников штабов. Термин „чистка“ не хочется использовать, но скорость, масштаб и отсутствие прозрачности и понимания того, почему это происходит с теми или иными генералами, напоминает реструктурирование руководства и вообще ведомства», — говорит политолог-американистка Александра Филиппенко.
Еще один собеседник The Insider, американист Ян Веселов, в качестве наиболее громкого примера приводит отставку главы Комитета начальников штабов Чарльза Брауна, произошедшую в феврале 2025-го:
«Сюда добавляет пикантности то, что он [Браун] был первым афроамериканцем на этой должности. Вообще вот этот тренд с чернокожими офицерами прослеживается в кадровой политике Хегсета. Сразу несколько высших офицеров, которые были уволены из армии, были афроамериканцами.
Еще Хегсет говорил неоднократно, что от женщин нет никакого толка в бою, но очевидно, что такие сексистские моменты у министра обороны присутствуют и в его кадровой политике. Из этих двух десятков уволенных генералов и адмиралов, если память мне не изменяет, где-то половина были женщинами. Мне кажется, что за этот период можно говорить, что это не случайность и действительно осознанная политика.
Если мы посмотрим на руководящие должности в вооруженных силах, то сейчас 9 из 10 — это белые мужчины. До этого кадровый состав был более разнообразным. Опять же, на днях The New York Times писала о том, что Хегсет запретил повышать двух чернокожих офицеров и двух офицеров-женщин. Более того, там была история с тем, что глава аппарата Хегсета пытался надавить на министра по делам армии [Дэниела] Дрискола, чтобы тот не назначал чернокожую женщину на пост главы Вашингтонского военного округа, потому что ей придется участвовать в церемониальных мероприятиях. Глава аппарата Хегсета прямо сказал Дрисколу, что „президент не хочет, чтобы чернокожая женщина присутствовала рядом с ним на подобных мероприятиях“».
Веселов также отмечает, что при Хегсете была реформирована и кадровая политика в военном ведомстве. В частности, отменили программу, запущенную во времена первого срока Трампа и раскрученную при Джо Байдене, которая предлагала дать офицерам, независимо от их расы, религии и гендера, равный доступ к повышениям. Делалось это за счет слепых интервью, когда в расчет берется анонимная анкета без указания демографических характеристик, отмечает политолог. Эта программа была свернута.
Череду подобных увольнений Филиппенко связывает со стремлением администрации США избавиться от независимости офицерского состава. По ее словам, Хегсет в своих заявлениях «постоянно подчеркивает, что всем надо соглашаться с повесткой дня Дональда Трампа»:
«Как и любое руководство, администрация Трампа скептически относится к независимости офицерского состава, но кажется, что сейчас все-таки на первый план выходит именно согласованность, и поэтому происходит реструктуризация. Сам Пит Хегсет неоднократно критиковал практики DEI. Вот эта внутренняя культура, которая быстро менялась в сравнении с тем, как неповоротливо на самом деле американская армия перешла на Don’t ask, don’t tell, т.е. „Не спрашивают — не говори“, что было популярно во время президентства Буша-младшего по тематике ЛГБТ-людей в армии. Судя по всему, внутри Пентагона в большинстве своем Пита Хегсета несильно жалуют, но большого противостояния тоже нет, поэтому некоторые увольнения связаны с перераспределением приоритетов вооруженных сил».
Эксперт при этом подчеркивает, что публичных случаев неподчинения или открытой критики нынешних властей США среди военного руководства еще не было:
«Но тут дело не в конкретных генералах, а в перераспределении вообще каких-то взаимоотношений внутри ведомства и переопределении отношений между военной и политической частями Пентагона — более жесткий контроль, идеологическое выравнивание и соответствие новому направлению в политике ведомства».
Веселов также связывает увольнения с преследованием тех, кого Хегсет считает нелояльным Трампу. В пользу этой версии склонялись и источники издания CBS News, которые говорили, что при увольнении Рэнди Джорджа Хегсет заявил, что хочет видеть на этой должности «человека, который будет реализовывать видение президента Трампа» и его самого «относительно армии»:
«Также они исключили одного полковника <Дэйва Батлера — The Insider>, который работал под началом Марка Милли, бывшего главы Комитетов начальников штабов, у которого был конфликт с Трампом. Он уже после ухода с должности называл Трампа фашистом, а тот в ответ обвинял его в измене родине. Политизация армии для США в целом нехарактерна, и идея независимости армии от политики и неиспользование армии в политических целях — это традиция, которая стояла десятилетия. Сейчас же происходит ломка этой традиции».