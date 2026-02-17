NYT: Министр обороны США Хегсет уволил армейского пресс-офицера, обвинив того в утечках, выставлявших его в худшем свете, чем подчиненного

Министр обороны США Пит Хегсет приказал уволить одного из самых опытных офицеров по связям с общественностью Пентагона — полковника армии Дэйва Батлера, сообщили высокопоставленные сотрудники Министерства обороны The New York Times. Батлер занимал должность главного советника по стратегическим коммуникациям начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа. Приказ об увольнении был отдан в четверг, 12 февраля.

Полковник Батлер — один из наиболее известных военных специалистов в области связей с общественностью. В прошлом он был пресс-секретарем генерала Марка Милли в период его работы председателем Объединённого комитета начальников штабов, а также занимал аналогичную должность в Афганистане при командующем силами США и НАТО генерале Остине Миллере.

Формальной причиной увольнения, по данным двух сотрудников оборонного ведомства, стали статьи, вышедшие в конце прошлого года: Хегсет обвинил Батлера в том, что тот был источником материалов, в которых министр обороны представал в невыгодном свете на фоне секретаря армии Дэниела Дрисколла. По сведениям FOX News, Дрисколл — однокурсник вице-президента Джей Ди Вэнса по Йельской школе права и его близкий союзник — несколько месяцев противился давлению Хегсета, не желая расставаться с Батлером, который сопровождал его в поездке в Украину в ноябре 2025 года для участия в переговорах. В итоге полковник сам подал документы на увольнение в запас, чтобы его кандидатура не блокировала продвижение по службе десятков других армейских офицеров из списка, который Хегсет задержал на несколько месяцев.

Как отмечается, увольнение армейского пресс-секретаря по приказу министра обороны — случай беспрецедентный. Эксперты и коллеги Батлера восприняли произошедшее с нескрываемым удивлением. «Он, пожалуй, самый аполитичный человек, которого я знаю», — сказал изданию The Washington Post один из отставных полковников, работавших с Батлером. Во время празднования 250-летия армии США в прошлом году президент Трамп лично назвал имя Батлера, поблагодарив его за помощь в организации парада в Вашингтоне.

За время пребывания Хегсета, бывшего ведущего Fох News, на министерской должности постов лишились председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Чарлз Браун, начальник штаба ВМС адмирал Лиза Франкетти, комендант береговой охраны адмирал Линда Фэган и ряд других высокопоставленных офицеров.

