Россия неофициально предупредила Казахстан об остановке прокачки нефти через «Дружбу» в Германию в мае — министр энергетики

Россия по неофициальным каналам уведомила Казахстан о том, что не сможет обеспечить транзит казахстанской нефти через нефтепровод «Дружба» в мае. Об этом министр энергетики республики Ерлан Аккенженов сообщил журналистам 22 апреля, сообщает ТАСС. По его словам, официального подтверждения с российской стороны пока не поступало. Он добавил, что на май «транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода „Дружба“ и далее на завод в Шведт у нас ноль».

Как отмечается, российская сторона сослалась на отсутствие технической возможности для прокачки. Министр предположил, что причиной могут быть последствия недавних украинских ударов по российской инфраструктуре. В связи с этим Казахстан намерен перераспределить объемы поставок на альтернативные направления.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможной остановке транзита с 1 мая и отослал журналистов к профильным российским компаниям. Казахстанский нефтепровод «Дружба» функционирует в рамках межправительственного соглашения между двумя странами от 2002 года: «Казтрансойл» обеспечивает транзит нефти через систему «Транснефти», а далее сырье следует через белорусскую «Гомельтранснефть Дружба» до пункта сдачи «Адамова застава» и оттуда — на НПЗ в Шведт.

Позднее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что с 1 мая казахстанская нефть, которая поступала в Германию по «Дружбе», будет перенаправлена на иные маршруты. Причиной он назвал «технические ограничения».

За 2025 год Казахстан поставил по «Дружбе» в Германию 2,1 млн тонн нефти — на 44% больше, чем в 2024-м. На нынешний год власти республики планировали нарастить поставки до 2,5 млн тонн. Rosneft Deutschland уже заявила, что изучает возможные последствия для снабжения НПЗ PCK в Шведте. Польский трубопроводный оператор PERN, по данным Reuters, сообщил о готовности организовать альтернативные поставки через Гданьск для акционеров НПЗ, не связанных с Россией.