Иран назвал «фейком» сообщение о предстоящей казни восьми женщин, за которых просил Трамп. Правозащитники подтверждают один приговор

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Власти Ирана заявили, что не собирались казнить восемь женщин, помиловать которых просил накануне Дональд Трамп. Как передает агентство Fars, представители судебной системы сообщили, что некоторые из этих женщин уже освобождены, а другим предъявлены обвинения, не предусматривающие смертной казни.

«Трампа в очередной раз ввели в заблуждение фейковыми новостями», — говорится в заявлении.

Президент США опубликовал в соцсети Truth Social сообщение блогера Эяля Якоби, который написал, что власти Ирана собираются повесить восемь женщин. Одной из приговоренных к смерти, Диане Тахерабади, 16 лет, утверждает Якоби. 

«Иранским лидерам, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: буду весьма признателен за освобождение этих женщин. <...> Уверен, этот шаг будет должным образом оценен. Пожалуйста, не причиняйте им вреда — это могло бы стать хорошим началом наших переговоров!» — написал Трамп.

Как пишет The Times, правозащитные организации, опираясь на свои данные, смогли подтвердить вынесение смертного приговора одной из этих восьми женщин. Ее зовут Бита Хеммати, ее приговорили к смерти вместе с мужем и двумя соседями за участие в протестах против иранского режима в январе.

Второй раунд переговоров между Ираном и США должен был состояться 22 апреля в Исламабаде, однако Тегеран отказался в них участвовать, заявив, что считает блокаду иранских портов нарушением режима прекращения огня.

