Трамп обратился к Ирану с просьбой освободить восемь приговоренных к смерти женщин перед переговорами двух стран

The Insider
Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана освободить восемь женщин, ранее приговоренных судами к смертной казни. Он опубликовал в соцсети Truth Social сообщение блогера Эяля Якоби, который напоминает, что в Иране планируется казнить восемь женщин. Трамп предложил Ирану освободить этих осужденных перед переговорами со Штатами.

«Иранским лидерам, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: буду весьма признателен за освобождение этих женщин. <...> Уверен, этот шаг будет должным образом оценен. Пожалуйста, не причиняйте им вреда — это могло бы стать хорошим началом наших переговоров!» — написал Трамп.

Заявление американского президента прозвучало на фоне подготовки к новому раунду переговоров между США и Ираном. Срок временного перемирия между странами истекает 21 апреля. Ранее Трамп как сообщал, что американская делегация направляется в Исламабад для продолжения диалога, так и анонсировал непродление перемирия и возобновление атак на иранскую инфраструктуру.

