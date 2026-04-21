Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

268

 

 

 

 

 

Новости

В Госдуму внесли законопроект о сроках до 6 лет за поддельные сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства

The Insider
Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия». Фото: «Справедливая Россия»

В Государственную думу РФ внесли законопроект об отдельной уголовной ответственности за подделку сертификатов о знании русского языка для иностранцев. Документ подготовили депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Законопроект предлагает дополнить статью 327 УК РФ новой частью 6. В ней прямо прописывается наказание за подделку или сбыт документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Сейчас подобные действия формально подпадают под общие нормы о подделке документов с максимальным наказанием до 2 лет лишения свободы, что фактически означает условный срок при отсутствии отягчающих обстоятельств. Отдельно выделено наказание за подделку паспорта, но и оно относится к преступлениям небольшой тяжести — до 3 лет. Таким образом, предлагаемые санкции за фальшивые языковые сертификаты окажутся строже, чем за подделку удостоверений личности.

В пояснительной записке авторы инициативы обосновывают ужесточение ростом значимости таких документов для миграционного статуса иностранцев. Они ссылаются на данные Минобрнауки: с декабря 2024 года по март 2025-го экзамен сдали 457 тысяч человек, при этом около 30% не проходят его с первой попытки, а примерно половина из них — и со второй. Это, по мнению депутатов, создает спрос на поддельные сертификаты.

Авторы также утверждают, что действующие нормы «не в полной мере учитывают степень общественной опасности» таких нарушений. Отдельный состав преступления, как указано в документе, должен усилить превентивный эффект и ужесточить контроль в сфере миграции, где эти сертификаты являются обязательным условием для получения правового статуса в России.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте