В Госдуму внесли законопроект о сроках до 6 лет за поддельные сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства

В Государственную думу РФ внесли законопроект об отдельной уголовной ответственности за подделку сертификатов о знании русского языка для иностранцев. Документ подготовили депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Законопроект предлагает дополнить статью 327 УК РФ новой частью 6. В ней прямо прописывается наказание за подделку или сбыт документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Сейчас подобные действия формально подпадают под общие нормы о подделке документов с максимальным наказанием до 2 лет лишения свободы, что фактически означает условный срок при отсутствии отягчающих обстоятельств. Отдельно выделено наказание за подделку паспорта, но и оно относится к преступлениям небольшой тяжести — до 3 лет. Таким образом, предлагаемые санкции за фальшивые языковые сертификаты окажутся строже, чем за подделку удостоверений личности.

В пояснительной записке авторы инициативы обосновывают ужесточение ростом значимости таких документов для миграционного статуса иностранцев. Они ссылаются на данные Минобрнауки: с декабря 2024 года по март 2025-го экзамен сдали 457 тысяч человек, при этом около 30% не проходят его с первой попытки, а примерно половина из них — и со второй. Это, по мнению депутатов, создает спрос на поддельные сертификаты.

Авторы также утверждают, что действующие нормы «не в полной мере учитывают степень общественной опасности» таких нарушений. Отдельный состав преступления, как указано в документе, должен усилить превентивный эффект и ужесточить контроль в сфере миграции, где эти сертификаты являются обязательным условием для получения правового статуса в России.