Добыча нефти в России упала до минимума со времен пандемии из-за украинских ударов по портам и НПЗ — Reuters

Украинские атаки на нефтяные порты и заводы России вынудили Москву сократить добычу нефти в апреле, и это может стать крупнейшим месячным падением производства за шесть лет, с момента пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников и собственные расчеты агентства.

По данным источников, попросивших сохранить анонимность, добыча в апреле сократилась на 300–400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем первых месяцев года. В пересчете к показателям конца 2025 года падение достигает 500–600 тысяч баррелей в сутки. При этом месячное снижение не обязательно означает годовое сокращение производства, отмечает агентство.

Ключевую роль в падении добычи сыграли сразу два фактора — серия украинских ударов беспилотниками по балтийским и черноморским портам, вызвавшая масштабные пожары, а также прекращение с конца января прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию — последнему оставшемуся российскому нефтепроводу в Европу.

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз поставок российской нефти на 120 тысяч баррелей в сутки на оставшуюся часть года и предупредило, что в ближайшее время России будет сложно нарастить добычу выше уровней первого квартала. По оценке МЭА, в марте Россия добывала 8,96 млн баррелей в сутки, ОПЕК оценивает мартовский показатель выше — в 9,167 млн баррелей в сутки.

Reuters напоминает, что нефтяные доходы формируют около четверти российского федерального бюджета, и выпадение добычи напрямую бьет по военным расходам, оговариваясь, что эффект частично компенсируется ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке. Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что высокие котировки помогут уменьшить бюджетный дефицит. Один из источников Reuters, впрочем, настроен скептично:

«На фоне продолжающихся ударов по портам и НПЗ сбыть весь объем добытой нефти не получится — тем более, что приближаются плановые весенние остановки на техническое обслуживание».

Россия засекретила данные о добыче нефти вскоре после начала войны в Украине в 2022 году, сославшись на соображения национальной безопасности.

Как отметила в комментарии The Insider экономист Татьяна Михайлова, ближневосточный кризис позволил быстро и дорого продать уже добытую нефть, погруженную на танкеры или готовую к этому, но удары по экспортной инфраструктуре будут мешать продавать в будущем. В то же время финансовый аналитик Максим Блант указал на то, что снижение добычи на 300-400 баррелей в сутки — это снижение на 3,5-4,5% от общего объема:

«Назвать это катастрофой можно с очень большой натяжкой. И это снижение для бюджета с лихвой компенсируется высокими ценами из-за войны в Персидском заливе. Так что в мае (когда будут платиться налоги по апрельским ценам и объемам) в российском бюджете опять, как и в апреле будут нефтяные сверхдоходы».

Ранее сообщалось, что крупнейшие нефтяные порты России на Балтике — Усть-Луга и Приморск — не могли принимать и отгружать топливо в течение нескольких недель после серии украинских ударов. Украинские атаки вывели из строя около 20% российских нефтяных экспортных мощностей — порядка 1 млн баррелей в сутки. Источники Reuters предупреждали, что перебои с экспортом и остановки НПЗ могут в ближайшее время вынудить добывающие компании сокращать производство.