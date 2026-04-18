В результате ночных атак украинских БПЛА загорелись две нефтебазы, порт и два НПЗ

В России и на оккупированных территориях в результате ночных атак БПЛА загорелись сразу несколько объектов, связанных с производством и транспортировкой нефтепродуктов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в своем Telegram-канале, что после атаки БПЛА загорелся балтийский порт Высоцк. По его словам, пожар уже удалось потушить. В порту располагается терминал компании «Лукойл», переваливающий на экспорт мазут, нафту, дизтопливо и вакуумный газойль.

В Севастополе, как сообщает проукраинский Telegram-канал «Крымский ветер», загорелась нефтебаза на мысе Манганари. По сообщениям очевидцев, в какой-то момент пожар удалось потушить, однако затем он вспыхнул снова — видимо, загорелся второй резервуар. Назначенный Россией «губернатор» региона Михаил Развожаев заявил, что горели только «остатки» топлива.

Еще одна нефтебаза загорелась в Тихорецке Краснодарского края. Оперштаб региона заявил, что погибших и пострадавших нет, для тушения пожара потребовалось 56 единиц техники и 224 человека.

Также были атакованы два НПЗ в Самарской области — в Новокуйбышевске и в Сызрани, оба они входят в структуры «Роснефти». Издание Astra, проанализировав кадры, снятые очевидцами, выяснило, что дроны поразили южную часть Новокуйбышевского НПЗ. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее написал, что один из беспилотников упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске, в здании были выбиты стекла. В Сызрани в результате удара загорелся резервуарный парк НПЗ.