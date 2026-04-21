Мошенники предлагают судоходным компаниям помощь с безопасным проходом через Ормузский пролив — компания по управлению рисками

Мошенники начали рассылать судоходным компаниям сообщения, предлагая помощь с проходом через Ормузский пролив. Об этом, как передает Reuters, предупредила греческая компания по управлению рисками на море Marisks. По данным компании, авторы сообщений утверждают, что представляют власти Ирана, и требуют от владельцев судов, застрявших в Персидском заливе, плату в криптовалюте за «таможенное оформление».

Marisks утверждает, что Тегеран не имеет отношения к подобным сообщениям и что это мошенничество. «После предоставления документов и проверки иранскими службами безопасности мы сможем определить размер платы в криптовалюте (BTC или USDT). Только после этого ваше судно сможет беспрепятственно пройти через пролив в заранее оговоренное время», — говорится в одном из таких сообщений, которое цитирует Marisks.

18 апреля по меньшей мере два судна, в том числе танкер, сообщили, что при попытке пройти через Ормузский пролив они были обстреляны с иранских катеров. Marisks считает, что по меньшей мере одно из этих судов стало жертвой мошенников, обещавших беспрепятственный проход.

Сервис мониторинга судоходства TankerTrackers 18 апреля опубликовал запись радиосообщения, отправленного с индийского танкера Sanmar Herald (IMO: 9330563). На записи слышно, как член экипажа, предположительно капитан, пытается связаться с подразделениями КСИР, приблизившимися к танкеру. «Военно-морские силы КСИР, военно-морские силы КСИР, это Sanmar Herald. Вы дали мне разрешение на проход. Мое имя второе в вашем списке. Вы дали мне разрешение на проход. Сейчас вы ведете огонь. Позвольте мне развернуться назад», — говорилось в сообщении.

В настоящее время в Персидском заливе скопились сотни судов, на которых находится в общей сложности около 20 тысяч моряков. 18 апреля Тегеран заявил, что разрешит проход через пролив для коммерческих судов, однако менее чем через сутки вновь закрыл его.