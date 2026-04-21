США перехватили в Индийском океане подсанкционный танкер, обвинив его в помощи Тегерану. Судно могло перевозить иранскую нефть — анализ

Силы США перехватили нефтяной танкер Tifani (IMO: 9273337) в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, сообщили в Пентагоне. Как утверждается, в этот момент судно, которое находится под санкциями Вашингтона, шло без флага. Американские военные высадились на борт и провели досмотр.
«Как мы уже ясно дали понять, мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению правопорядка на море для пресечения деятельности незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, — везде, где они действуют. Международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями. Министерство обороны будет и впредь отказывать незаконным субъектам и их судам в свободе маневрирования в морской сфере», — говорится в сообщении.
В качестве пункта назначения танкер Tifani (IMO 9273337) указал Сингапур. По данным сервиса Starboard, утром судно находилось в Индийском океане, к востоку от Шри-Ланки, а около полутора недель назад — в районе Ормузского пролива. По информации платформы TankerTrackers, с 6 апреля Tifani забрал почти 1,9 млн баррелей иранской нефти с острова Харг. Как обнаружил The Insider, в начале месяца танкер не передавал сигнал о местоположении.
Сырье всё еще может находиться на судне, полагают аналитики, ссылаясь на опубликованные Пентагоном кадры. Иран официально это не комментировал.
В конце прошлой недели американский миноносец USS Spruance перехватил грузовое судно Touska, шедшее под иранским флагом, в Оманском заливе. Оно также внесено в санкционный список Минфина США. По словам президента Дональда Трампа, военные «пробили отверстие в машинном отделении» и взяли судно под контроль за то, что оно пыталось прорвать морскую блокаду. Тегеран в ответ атаковал американские военные корабли с помощью беспилотников, утверждало иранское агентство Tasnim.
Обострение происходит на фоне взаимных обвинений в нарушении перемирия. Вашингтон заявлял, что иранские силы обстреляли французские и британские суда, Тегеран эти обвинения отвергает. Из-за этого запланированные переговоры Вашингтона и Тегерана оказались под вопросом. По данным газеты The Wall Street Journal и телеканала CNN, встреча назначена на завтра, 22 апреля, в Исламабаде. Однако делегаты из обеих стран назвали ситуацию вокруг нового раунда переговоров нестабильной.