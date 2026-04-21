США перехватили в Индийском океане подсанкционный танкер, обвинив его в помощи Тегерану. Судно могло перевозить иранскую нефть — анализ

В конце прошлой недели американский миноносец USS Spruance перехватил грузовое судно Touska, шедшее под иранским флагом, в Оманском заливе. Оно также внесено в санкционный список Минфина США. По словам президента Дональда Трампа, военные «пробили отверстие в машинном отделении» и взяли судно под контроль за то, что оно пыталось прорвать морскую блокаду. Тегеран в ответ атаковал американские военные корабли с помощью беспилотников, утверждало иранское агентство Tasnim.

Обострение происходит на фоне взаимных обвинений в нарушении перемирия. Вашингтон заявлял, что иранские силы обстреляли французские и британские суда, Тегеран эти обвинения отвергает. Из-за этого запланированные переговоры Вашингтона и Тегерана оказались под вопросом. По данным газеты The Wall Street Journal и телеканала CNN, встреча назначена на завтра, 22 апреля, в Исламабаде. Однако делегаты из обеих стран назвали ситуацию вокруг нового раунда переговоров нестабильной.