Иран атаковал американские корабли, обвинив США в нарушении перемирия — Tasnim

Иран атаковал американские военные корабли с помощью беспилотников после атаки США на иранское грузовое судно TOUSKA, которое пыталось пройти через блокаду в Оманском заливе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Агентство называет действия США пиратством и нарушением перемирия.

По словам президента США Дональда Трампа, контейнеровоз TOUSKA был остановлен американским миноносцем USS Spruance. Трамп утверждал, что судно не подчинилось приказу остановиться, после чего военные вывели его из строя и взяли под контроль. По его словам, TOUSKA находится под санкциями Минфина США.

Tasnim называл действия США пиратством. Агентство также утверждает, что Иран полностью закрыл Ормузский пролив и пригрозил наказать любые суда, проходящие через него без разрешения Тегерана. Ранее иранские власти уже заявляли о готовности ответить на действия США.

Обострение происходит на фоне взаимных обвинений в нарушении перемирия. Вашингтон заявлял, что иранские силы обстреляли французские и британские суда, Тегеран эти обвинения отвергает. Запланированные в скором времени переговоры между США и Ираном в Исламабаде оказались под вопросом. По данным иранских СМИ, Иран не намерен направлять делегацию до снятия американской блокады Ормузского пролива.