Трамп: США захватили иранское грузовое судно, которое пыталось прорваться через морскую блокаду в Оманском заливе

Американский миноносец USS Spruance перехватил грузовое судно TOUSKA, шедшее под иранским флагом, в Оманском заливе, утверждает президент США. По его словам, военные приказали остановиться, однако экипаж не подчинился.

«Наш корабль остановил их на месте, пробив отверстие в машинном отделении. В настоящий момент морская пехота США взяла судно под контроль. TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США из-за предыдущей незаконной деятельности. Судно полностью находится под нашим контролем, и мы проверяем, что находится на борту!», — написал Дональд Трамп.

Других подробностей, в том числе о местонахождении и состоянии членов экипажа, он не привел. По открытым данным, последний раз контейнеровоз TOUSKA (IMO 9328900) передавал данные о местоположении около 17:00 по московскому времени. В тот момент судно длиной почти 300 метров и шириной более 30 находилось недалеко от берега, возле ирано-пакистанской границы.

Иранское агентство Mehr News, в свою очередь, утверждает, что силы быстрого реагирования ВМС Корпуса стражей исламской революции дали отпор американским силам и «вынудили их отступить и покинуть район».

На завтра в Исламабаде запланирована встреча представителей США и Ирана, которую ранее анонсировал Дональд Трамп. Однако Тегеран, по данным иранских СМИ, не намерен направлять делегацию до снятия морской блокады Ормузского пролива.

Вашингтон ранее заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана: по версии США, иранские силы обстреляли французские и британские суда. 17 апреля Тегеран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства, однако уже на следующий день вновь перекрыл проход.