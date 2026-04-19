Трамп: США захватили иранское грузовое судно, которое пыталось прорваться через морскую блокаду в Оманском заливе

Фото: Manuel Hernández Lafuente / Vessel Finder

Американский миноносец USS Spruance перехватил грузовое судно TOUSKA, шедшее под иранским флагом, в Оманском заливе, утверждает президент США. По его словам, военные приказали остановиться, однако экипаж не подчинился.

«Наш корабль остановил их на месте, пробив отверстие в машинном отделении. В настоящий момент морская пехота США взяла судно под контроль. TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США из-за предыдущей незаконной деятельности. Судно полностью находится под нашим контролем, и мы проверяем, что находится на борту!», — написал Дональд Трамп.

Других подробностей, в том числе о местонахождении и состоянии членов экипажа, он не привел. По открытым данным, последний раз контейнеровоз TOUSKA (IMO 9328900) передавал данные о местоположении около 17:00 по московскому времени. В тот момент судно длиной почти 300 метров и шириной более 30 находилось недалеко от берега, возле ирано-пакистанской границы.

Иранское агентство Mehr News, в свою очередь, утверждает, что силы быстрого реагирования ВМС Корпуса стражей исламской революции дали отпор американским силам и «вынудили их отступить и покинуть район».

На завтра в Исламабаде запланирована встреча представителей США и Ирана, которую ранее анонсировал Дональд Трамп. Однако Тегеран, по данным иранских СМИ, не намерен направлять делегацию до снятия морской блокады Ормузского пролива.

Вашингтон ранее заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана: по версии США, иранские силы обстреляли французские и британские суда. 17 апреля Тегеран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства, однако уже на следующий день вновь перекрыл проход.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

