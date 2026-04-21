Польскую компанию, поставлявшую в Россию люксовые автомобили, оштрафовали за нарушение санкций на €4,7 млн

Власти Польши оштрафовали на 20 млн злотых (€4,7 млн) компанию, которая в нарушение санкций поставляла в Россию люксовые автомобили, сообщается на сайте польского правительства. Название фирмы не уточняется, говорится лишь, что она работает в Малопольском воеводстве (центр — город Краков) и управляется гражданами Беларуси.

Установлено, что в 2022–2023 годах компания покупала в странах Западной Европы автомобили, которые затем поставлялись в Россию через Польшу, Литву и Беларусь. При этом в транспортных документах указывались другие пункты назначения. Таким образом компания отправила в Россию более 100 автомобилей общей стоимостью более 49 млн злотых (€11,6 млн).

«Собранные доказательства указывают на то, что руководство компании действовало сознательно и преднамеренно, чтобы обойти санкции», — говорится в сообщении польских властей. Согласно санкциям Евросоюза, в Россию запрещено поставлять предметы роскоши стоимостью свыше €300 и автомобили дороже €50 тысяч.

Согласно данным российской таможни, изученным The Insider, в 2022–2024 годах ООО «Точные поставки», зарегистрированное в Смоленске, завезло в Россию автомобилей на общую сумму не менее $13,3 млн. В Польше, Турции и Грузии в 2024 году были закуплены машины Bentley и Toyota на $4,8 млн. Поставщиками выступали компания «Импорт-центр Запад» (Минск) и KW Quality (Варшава). В 2022–2024 году «Точные поставки» завезли из стран ЕврАзЭС (Беларусь и Армению) автомобили Bentley, BMW и Mercedes на $8,5 млн.