МВД Украины отправило в отставку руководство киевской патрульной полиции после теракта, в котором погибли 6 человек

Ранее генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против сотрудников полиции, которые, по словам главы ведомства Руслана Кравченко, во время теракта оставили малолетнего ребенка в опасности и несвоевременно помешали стрелку. На опубликованном в сети ролике видно, как двое патрульных убегают при звуке выстрелов, после чего на землю падает человек в гражданской одежде.

«То, как они поступили в этот момент, — это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами скрылись. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в бой. Пытаться остановить стрелка всеми способами — вплоть до немедленной ликвидации. Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент именно эти два человека проявили психологическую слабость», — заявил глава МВД.

На фоне этого подал в отставку глава патрульной полиции страны Евгений Жуков. Вскоре его назначили советником председателя Нацполиции. Он будет курировать взаимодействие ведомства с военными, добавил Игорь Клименко.

Личность стрелка установила «Украинская правда». По данным издания, это 58-летний Дмитрий Васильченков, родившийся в Москве и некоторое время живший в Бахмуте Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что стрелок родился в России, жил в Украине и ранее привлекался к уголовной ответственности. Глава МВД Игорь Клименко добавил, что у него было официально зарегистрированное оружие. По его словам, для продления лицензии в конце прошлого года злоумышленник получил медицинскую справку в частной клинике, к которой «есть вопросы».