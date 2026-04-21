

 

 

 

 

 

МВД Украины отправило в отставку руководство киевской патрульной полиции после теракта, в котором погибли 6 человек

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: МВД Украины

По результатам служебного расследования в отставку отправлена вся вертикаль киевской патрульной полиции, от командира взвода до начальника городского управления, отчитался министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, это не все кадровые решения, которые последовали после того, как в субботу, 18 апреля, вооруженный житель Киева открыл огонь по людям на улице и взял в заложники покупателей в супермаркете. В результате нападения 6 человек погибли, 14 пострадали. Нападавшего застрелили силовики.

Фото: «Укринформ»

Ранее генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против сотрудников полиции, которые, по словам главы ведомства Руслана Кравченко, во время теракта оставили малолетнего ребенка в опасности и несвоевременно помешали стрелку. На опубликованном в сети ролике видно, как двое патрульных убегают при звуке выстрелов, после чего на землю падает человек в гражданской одежде.

«То, как они поступили в этот момент, — это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами скрылись. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в бой. Пытаться остановить стрелка всеми способами — вплоть до немедленной ликвидации. Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент именно эти два человека проявили психологическую слабость», — заявил глава МВД.

На фоне этого подал в отставку глава патрульной полиции страны Евгений Жуков. Вскоре его назначили советником председателя Нацполиции. Он будет курировать взаимодействие ведомства с военными, добавил Игорь Клименко.

Личность стрелка установила «Украинская правда». По данным издания, это 58-летний Дмитрий Васильченков, родившийся в Москве и некоторое время живший в Бахмуте Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что стрелок родился в России, жил в Украине и ранее привлекался к уголовной ответственности. Глава МВД Игорь Клименко добавил, что у него было официально зарегистрированное оружие. По его словам, для продления лицензии в конце прошлого года злоумышленник получил медицинскую справку в частной клинике, к которой «есть вопросы». 

